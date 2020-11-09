У цей день ми радіємо з того, що маємо можливість молитися в помісній ПЦУ рідною мовою

Український народ Промислом Божим має свою, рідну та надзвичайно милозвучну, мову. «Скiльки, наприклад, рiзних слiв у свiтi, а жодного з них немає без значення» (1 Кор. 14: 10) – читаємо в Посланні до коринф’ян святого апостола Павла. Зі Священного Писання дізнаємося, що для кожного народу мова є тим даром Господнім, завдяки якому можливе пізнання Слова Божого та спілкування зі Всевишнім.

Рідна мова допомагає нам розбудовувати і дбати про Українську державу, а також про її історичну, культурну та духовну спадщину. Для українського народу питання мови є особливо важливим і болючим після століть відвертих імперських спроб привласнити культуру та стерти нашу душу – нашу українську мову – з лиця землі. Це питання набуває все більшої ваги зараз, коли ми шостий рік поспіль переживаємо російську анексію Криму та неоголошену війну на Сході України.

Сьогодні, в День української писемності та мови, ми маємо ще одну нагоду наголосити, що рідна мова є не лише засобом спілкування одне з одним, а й ключем до взаєморозуміння. З покоління в покоління ми за її допомогою передаємо духовні цінності. На цьому наголошував видатний мовознавець та громадський діяч митрополит Іларіон (Огієнко). «Рідна мова – найголовніший наріжний камінь існування народу як окремої нації: без окремої мови нема самостійного народу», – наголошує науковець та ієрарх. Він закликав дбати про серце нашого народу – українську мову – та її розвиток, адже вона є живильною силою українців.

Попри численні заборони та перешкоди українська мова продовжувала лунати з уст та сердець нашого народу до Всемилостивого і Всемогутнього Бога, щоби Він благословив його мати свою незалежну державу, а в ній і незалежну Українську Церкву. У цей день ми радіємо з того, що маємо можливість молитися в помісній Православній Церкві України рідною мовою. Щиро подякуймо українським воїнам, які продовжують захищати нас із вами та цінності нашого народу, а також всім людям, хто оберігав та не припиняє дбати про рідну українську мову.

Митрополит Епіфаній

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