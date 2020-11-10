10 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні святої Параскеви П’ятниці; що віщує сонячний день, як не віддати щастя та про правильну Діву.

Сьогодні великомучениці Параскеви П’ятниці. За легендами, Параскева народилася в благочестивій сім’ї, в якій досить довго не було дітей. Ім’я Параскева власне й означає з грецької «п’ятниця» – саме цього дня дитина з’явилася на світ. Коли дівчинка виросла – стала повитухою. Якось вона прийняла пологи в однієї молодиці, на яку було накладено прокляття. Параскева врятувала і жінку, і дитя. Нечистий дух дуже розлютився за це на Параскеву й намовив місцевого правителя, щоб той стратив святу.

Цей день у давнину святкували лише жінки і дівчата – не пряли, не шили, не прали, не в’язали і не розчісували волосся. Парубки на Параскеву постували, аби Господь послав вродливу і хазяйновиту дружину. Дівчата – щоби вдало вийти заміж, а також, щоб майбутній чоловік не був п’яницею. Свята Параскева П’ятниця вважалася покровителькою сім’ї та шлюбу, у неї просили зцілення від важких фізичних і душевних хвороб. Дівчатам цього дня не можна було сміятися і співати. Не можна цього дня щось позичати і віддавати, щоб «не віддати щастя». Науковці у вшануванні святої Параскеви П’ятниці вбачають залишки культу слов’янської язичницької богині Мокоші, яка вважалася покровителькою дощу, жінок, жіночої роботи та торгівлі.

Прикмета на Параскеву: «Якщо день сонячний, то чекай теплої зими, хмарно – всередині грудня будуть сильні морози».

З іменинами вітайте Параску, Стефана, Максима, Івана, Арсенія, Дмитра.

25 місячний день. Місяць у Діві. Меркурій, вийшовши з Терезів, вдруге входить у сектор Скорпіона. Можемо, зробивши відповідні висновки, сміливо рухатися вперед, не озираючись назад, не шпортаючись і не падаючи. Події листопада оголюють проблеми, але, також натякають на приховані джерела сил і можливостей. Лише потрібно їх розгледіти, а потім застосовувати. Молодик у Скорпіоні, що відбудеться наприкінці тижня, надасть нам дуже сильний імпульс для подальшого розвитку. Найближчим часом можливий викид якогось компромату. Нинішній день має пройти в спокійній діловій атмосфері – Діва не любить розгардіяш і надмірні емоції.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1897 році: -12,2; а найтеплішим у 2010 – +19,6.