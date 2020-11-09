Представництво ЄС привітало українців із Днем писемності та мови віршем Ліни Костенко

Команда Представництва ЄС привітала українців із Днем української писемності і мови віршем Ліни Костенко "Життя іде і все без коректур".

Як передає Укрінформ, відеопривітання розміщено у Твіттері диппредставництва.

🇺🇦 Представництво ЄС вітає всіх українців із Днем української писемності та мови! Не пропустіть відео, в якому наша команда з нагоди цього свята читає українською уривок із вірша Ліни Костенко🙌 pic.twitter.com/Gew0wFOzRQ — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) November 9, 2020

"Команда Представництва ЄС вітає всіх українців із Днем української писемності та мови. Не пропустіть відео, в якому наша команда з нагоди цього свята читає українською уривок із вірша Ліни Костенко", - йдеться у привітанні.

Як повідомляв Укрінформ, американські дипломати у День писемності та мови назвали улюблені українські слова.

9 листопада українці відзначають День української писемності та мови. День встановлений указом Президента України 6 листопада 1997 року на підтримку ініціативи громадських організацій - в день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця.