Представництво ЄС привітало українців із Днем писемності та мови віршем Ліни Костенко

Представництво ЄС привітало українців із Днем писемності та мови віршем Ліни Костенко

Відео
Укрінформ
Команда Представництва ЄС привітала українців із Днем української писемності і мови віршем Ліни Костенко "Життя іде і все без коректур".

Як передає Укрінформ, відеопривітання розміщено у Твіттері диппредставництва.

"Команда Представництва ЄС вітає всіх українців із Днем української писемності та мови. Не пропустіть відео, в якому наша команда з нагоди цього свята читає українською уривок із вірша Ліни Костенко", - йдеться у привітанні.

Як повідомляв Укрінформ, американські дипломати у День писемності та мови назвали улюблені українські слова.

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9 листопада українці відзначають День української писемності та мови. День встановлений указом Президента України 6 листопада 1997 року на підтримку ініціативи громадських організацій - в день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця.

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