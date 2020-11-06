«Ніщо не робить людину так подібною до Бога, як добрі діла»

«Ніщо не робить людину так подібною до Бога, як добрі діла»

Митрополит Епіфаній Митрополит Епіфаній
Укрінформ
Бути християнином не лише за назвою неможливо без справ милосердя, вияву любові та допомоги своєму ближньому

Завдяки нашій вірі та підтримці від Бога ми долаємо труднощі, страхи і сумніви. Істинна віра є містком між людьми та невичерпним джерелом Господньої благодаті, вона спонукає нас до духовного зростання і пізнання Істини. Ми отримуємо її від Бога як цінний дар, який надалі потрібно оберігати і розвивати, спрямовуючи на благо. «Бо як тiло без духу мертве, так i вiра без дiл мертва» (Як. 2: 26), – читаємо в соборному посланні апостола Якова.

І справді, істинною є лише та віра, яка підкріплюється побожними вчинками. Ми знаємо, що отримані нами в дитинстві знання не відображають цілісну картину світу, тому продовжуємо здобувати їх упродовж життя. Професійні здібності та навички людини мають певну вагу лише тоді, коли вона реалізовує їх на практиці. З вірою так само: бути християнином не лише за назвою неможливо без справ милосердя, вияву любові та допомоги своєму ближньому. Втілюючи у життя двоєдину заповідь Христа, ми водночас свідчимо, що Господь є Джерелом усього добра і любові у цьому світі. Всі ми є частиною піклування Промислу Божого, де кожен без винятку гідний Господніх ласк і щедрот.

«Ніщо не робить людину так подібною до Бога, як добрі діла», – читаємо у святителя Григорія Богослова. Коли ми допомагаємо іншим, або хтось підтримує нас, ми відчуваємо духовну радість і умиротворення, присутність Бога між нами. Справи милосердя є тим необхідним елементом живої віри, який веде нас до спасіння, – звісно, разом зі щоденною працею над своїми гріхами, думками, емоціями, поведінкою та вчинками. Вірити в Господа – означає сповна довірити Йому самого себе. Зустрічаючись із різноманітними труднощами та викликами, ми не завжди можемо вплинути на них та вирішити ситуацію. Потребуючи впевненості та стабільності у завтрашньому дні, важливо пам’ятати, що ми не самі. З нами Всемилостивий Господь, Який закликає нас до діяльної віри і любові.

Не буває великого і маленького добра. Підтримати ближнього можна багатьма способами: вислухати у важких життєвих обставинах, пожертвувати кошти на благодійність, допомогти втілити мрію, повірити у себе та просто обдарувати добрим словом… Важливо, щоби кожен ваш вчинок йшов від чистого серця. Справжнім добром є лише те, що виростає зі щирих намірів, і лише так ми можемо скористатися тими щедрими і благодатними плодами віри, якими обдаровує нас Господь. Тож без остраху йдіть цим шляхом, і нехай Господь Своєю ласкою і щедротами сповнює ваші душі та надихає на добрі діла.

Митрополит Епіфаній
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