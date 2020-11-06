Бути християнином не лише за назвою неможливо без справ милосердя, вияву любові та допомоги своєму ближньому

Завдяки нашій вірі та підтримці від Бога ми долаємо труднощі, страхи і сумніви. Істинна віра є містком між людьми та невичерпним джерелом Господньої благодаті, вона спонукає нас до духовного зростання і пізнання Істини. Ми отримуємо її від Бога як цінний дар, який надалі потрібно оберігати і розвивати, спрямовуючи на благо. «Бо як тiло без духу мертве, так i вiра без дiл мертва» (Як. 2: 26), – читаємо в соборному посланні апостола Якова.

І справді, істинною є лише та віра, яка підкріплюється побожними вчинками. Ми знаємо, що отримані нами в дитинстві знання не відображають цілісну картину світу, тому продовжуємо здобувати їх упродовж життя. Професійні здібності та навички людини мають певну вагу лише тоді, коли вона реалізовує їх на практиці. З вірою так само: бути християнином не лише за назвою неможливо без справ милосердя, вияву любові та допомоги своєму ближньому. Втілюючи у життя двоєдину заповідь Христа, ми водночас свідчимо, що Господь є Джерелом усього добра і любові у цьому світі. Всі ми є частиною піклування Промислу Божого, де кожен без винятку гідний Господніх ласк і щедрот.

«Ніщо не робить людину так подібною до Бога, як добрі діла», – читаємо у святителя Григорія Богослова. Коли ми допомагаємо іншим, або хтось підтримує нас, ми відчуваємо духовну радість і умиротворення, присутність Бога між нами. Справи милосердя є тим необхідним елементом живої віри, який веде нас до спасіння, – звісно, разом зі щоденною працею над своїми гріхами, думками, емоціями, поведінкою та вчинками. Вірити в Господа – означає сповна довірити Йому самого себе. Зустрічаючись із різноманітними труднощами та викликами, ми не завжди можемо вплинути на них та вирішити ситуацію. Потребуючи впевненості та стабільності у завтрашньому дні, важливо пам’ятати, що ми не самі. З нами Всемилостивий Господь, Який закликає нас до діяльної віри і любові.

Не буває великого і маленького добра. Підтримати ближнього можна багатьма способами: вислухати у важких життєвих обставинах, пожертвувати кошти на благодійність, допомогти втілити мрію, повірити у себе та просто обдарувати добрим словом… Важливо, щоби кожен ваш вчинок йшов від чистого серця. Справжнім добром є лише те, що виростає зі щирих намірів, і лише так ми можемо скористатися тими щедрими і благодатними плодами віри, якими обдаровує нас Господь. Тож без остраху йдіть цим шляхом, і нехай Господь Своєю ласкою і щедротами сповнює ваші душі та надихає на добрі діла.

Митрополит Епіфаній

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