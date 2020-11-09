9 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Нестора Літописця; хто нині лізтиме на тин, кого зженуть відлиги і що вдасться на сто відсотків.

Сьогодні ми вшановуємо Нестора Літописця – нашого славного земляка, святого ченця Києво-Печерського монастиря (бл.1114 р.), першого давньоруського письменника і літописця, послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія. Нестор Літописець є автором житій князів Бориса і Гліба, Феодосія Печерського; він традиційно вважається одним із авторів «Повісті временних літ». Саме Нестор увів історію Русі в річище всесвітньої історії. В день пам’яті святого відзначається День української писемності та мови. Тож єднаймося словом і в слові, вивчаймо і розвиваймо рідну українську мову – мову дідів і прадідів, митрополитів і відомих письменників, борців за волю України, лірників, гетьманів і простих козаків, селян і містян – таку неймовірно багатющу, соковиту, гостру, влучну, прадавню і модернову водночас! Відкриваймо її красу, наснажуємося нею – і тоді жоден чужинський «мір» не поткнеться до нас зі своїми мерзенними зазіханнями.

Святий Нестор Літописець є покровителем істориків, журналістів і письменників.

В народі казали, що наступного дня після «Дмитра зима на тин полізе». А ще, хоч скільки б випало снігу в листопаді, але відлиги його зженуть.

День ангела сьогодні у Нестора, Андрія, Марка.

24 місячний день. Стихія дня – метал, щасливі кольори – жовтий, золотий, бурштиновий. Скористайтеся потужною чоловічою енергетикою цього дня задля зміцнення власного здоров’я і загартування духу. Вітається активність, заняття спортом, силові вправи. Сприятливий час для багатьох справ, крім, хіба що, далекої дороги і мандрів. Треба триматися дому, рідного берега, бути десь поблизу нього. Цей місячний день можна назвати радісним і урочистим. На 100 відсотків вдадуться презентації, виставки, творчі вечори, прем’єри, концерти. А ще зорі радять сьогодні обов’язково писати Диктант національної єдності. Щасти!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1942 році: -11,8; а найтеплішим у 1927 – +16,5.