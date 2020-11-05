Після землетрусу грецький острів Самос піднявся на 18-25 сантиметрів

Грецький острів Самос піднявся на 18-25 сантиметрів після потужного землетрусу силою 6,7 бала, який стався 30 жовтня в Егейському морі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє грецьке видання AMNA із посиланням на дослідницьку групу кафедри геології та геоекології Афінського національного університету імені Каподистрії.

До складу цієї групи входять відомі сейсмологи. Вони провели великі польові дослідження землетрусу, який торкнувся Самоса. Вчені досліджували його вплив на будівлі, супутні геодинамічні явища, цунамі та значні деформації ґрунту.

У результаті з'ясувалося, що в районі острова стався тектонічний підйом у північній і південній частинах розлому, який активізувався в морській зоні на північ від Самоса. Сейсмічний підйом острова становить близько 18-25 сантиметрів.

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Як відомо, землетрус на Самосі, внаслідок якого на острові загинуло двоє підлітків, був відчутний по всій Греції та в сусідній Туреччині, де він завдав значних збитків та зруйнував кілька будівель у місті Ізмір. У Туреччині внаслідок стихії загинули 113 людей, а більше тисячі людей було поранено.

Фото: amna.gr