У Франківську стартував мандрівний кінофестиваль Docudays UA

В Івано-Франківську стартував 17-й міжнародний мандрівний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація.

«17 Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA стартує в Івано-Франківську», - повідомляє Івано-Франківська ОДА.

На фестивалі покажуть 16 стрічок, яких на широких екранах побачити не можна. Відкриють захід стрічкою «Голубки з передмістя» про дівчину-бунтарку та її дідуся.

«Цього року через тему «Тін Спіріт» ˗ дорослішання ˗ фестиваль розмірковує над тим, як може звучати голос молодi в обговоренні суспільних питань, чи можуть діти розглядатись не лише як об’єкти захисту, але й як суб’єкти прав, як у ситуації збройного конфлікту держава може протидіяти насильству й експлуатації дітей, реалізовувати їхні права на освіту та розвиток і чи обмежується процес дорослішання викликами підліткового віку», - зазначають в Івано-Франківській ОДА.

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Окрім фільмів у рамках «Docudays», організатори проведуть тренінги зі шкільного соціального підприємництва, сексуальної освіти, протидії булінгу та кібербулінгу. Вони проходитимуть онлайн у ZOOM.

Перегляд фільмів відбудеться у культурно-мистецькому центрі «Вагабундо» та молодіжному центрі Paragraph. Усі фестивальні кінопокази та онлайн-трансляції обіцяють зробити безкоштовними. Захід пройде з дотриманням карантинних вимог.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні в Івано-Франківську пройшов фестиваль-переберія міських культур «Межа».