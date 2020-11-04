Фільм «Зірка Давида Черкаського» з 5 листопада покажуть в кінотеатрах

Покази документально-анімаційного фільму Сергія Волкова «Зірка Давида Черкаського» з 5 листопада стартують у кінотеатрах України.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, передає Укрінформ.

«Документальний фільм-портрет із елементами анімації «Зірка Давида Черкаського» є розповіддю про надзвичайно цікаву й яскраву людину – видатного мультиплікатора, на роботах якого виросло декілька поколінь наших сучасників, який все своє життя ділився радістю із навколишнім світом», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, робота над картиною розпочалася у 2018 році, ще за життя Давида Яновича. Тоді кінопроєкт режисера та автора сценарію Сергія Волкова з робочою назвою «Давид – свято довжиною в життя» став одним з переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно. Продюсером стрічки є Світлана Степаненко (кіностудія «Кінематографіст»). Дистриб’ютор – компанія Kinolife Distribution.

Серед фільмів, які створив легендарний митець, - улюблена всіма класика «Острів скарбів», «Лікар Айболить», «Пригоди капітана Врунгеля».

Автор, режисер і оператор Сергій Волков. Художник Радна Сахалтуєв. Композитор Володимир Бистряков. Актори-ведучі Віктор Андрієнко та Валерій Чигляєв. Автор пісень Аркадій Гарцман. Художник-декоратор Вікторія Янчук. Аніматори Наталія Марченкова, Борис Волков, Надія Білоконь, Максим Миленко, Анастасія Донцова, Ксенія Варзацька, Яна Лемешко. Монтаж і компоузінг Аліна Коссонович. Звукорежисер Дмитро Скрипка. Керівник знімальної групи Вікторія Глазова. Генеральний продюсер Світлана Степаненко.

У Києві фільм покажуть з 5 листопада у кінотеатрах «Жовтень» та «Ліра». 6 та 7 листопада у кінотеатрі «Планета Кіно» Блокбастер.

У Львові - з 5 листопада у кінотеатрі «Кінопалац «Копернік». У Харкові - з 12 листопада у кінотеатрі «БОММЕР». У Дніпрі - 6, 8, 9 та 14 листопада у антикафе «Риба Андрій». У Житомирі - 29 листопада у «Місцевому навколокультурному просторі».

Як повідомляють у Держкіно, перелік локацій оновлюється. Якщо не знайшли у переліку ваше місто, пишіть на booking@kinolifedistribution.com. Дистриб’ютори обіцяють обов’язково сповістити, коли буде відома локація, дата і час показу.

Фільм «Зірка Давида Черкаського» створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури України.