У Британії невідомий поставив понад $1 мільйон на перемогу Байдена

Невідомий британський фанат кандидата на посаду президента США Джо Байдена зробив рекордну грошову ставку на його перемогу на виборах, що пройдуть у Сполучених Штатах 3 листопада, - 1 мільйон фунтів (1,29 мільйона доларів).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Так, ця ставка майже вдвічі обійшла попередній такого роду рекорд, коли у 2016 році клієнт онлайн-сервісу для ставок Betfair поставив 555 тисяч фунтів на перемогу Дональда Трампа. Той, хто поставив, у разі перемоги Байдена на виборах, отримає 1,54 мільйона фунтів (понад 1,98 мільйона доларів, з урахуванням суми ставки).

Ставки на підсумки президентських виборів у Сполучених Штатах Америки отримали значну популярність у Великій Британії через відсутність значних спортивних подій у зв’язку з пандемією COVID-19.

Букмекери приймали ставки, у тому числі на номінації кандидатів від партій: у лютому, після праймеріз в Нью-Гемпширі, коефіцієнт ставки на номінацію Байдена досягав 100.

А ось у США ставки на політичні події заборонені постановою Верховного суду від 2018 року.

Як відомо, на загальних виборах в США, що розпочнуться у вівторок будуть обрані президент і віцепрезидент, 35 сенаторів, всі 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади.

Боротьбу за посаду президента США ведуть діючий глава держави республіканець Дональд Трамп і демократ Джозеф Байден та ще кілька кандидатів.

Фото: Getty Images