4 листопада: народний календар і астровісник

Нині Казанської; кому молитися про зцілення від депресії, хто й від чого заплаче і про що не треба забувати.

Сьогодні Казанської ікони Божої Матері, а також рівноапостольного Аверкія, єпископа Ієрапольського. На Казанську зазвичай припадав пік весіль. Люди вірили, що якщо одружитися саме цього дня – подружнє життя буде довге і щасливе.

Щодо святого Аверкія, то він жив у ІІ столітті й був єпископом міста Ієраполіс у Фрігії – нині це Памуккале, один із відомих туристичних центрів Туреччини. Наслідуючи апостолу Павлу, єпископ багато подорожував, навертаючи в християнство язичників. Уславився він і чудесами. Якось Аверкію явився Ангел, і наказав іти в місцеве капище й повикидати звідти всіх ідолів. Святий так і вчинив. Містянам демарш святого не сподобався, й вони вирішили його вбити. Аверкій, попереджений доброзичливцями, міг утекти, але натомість прийшов на судилище й виступив із запальною промовою. У велелюдному натовпі почали кричати не своїми голосами троє біснуватих юнаків. Аверкій підізвав їх до себе, прочитав над ними молитви і зцілив від нечистих духів. Люди були вражені побаченим, тому невдовзі багато хто прийняв християнство. Святому Аверкію моляться про зцілення від різних душевних хвороб, зокрема депресій, а також мандрівники. Казанський день вважався остаточною межею переходу від осені до зими.

Якщо цього дня небо заплаче, то слідом за дощем прийде зима. Якщо зранку дощить, то надвечір може й сніг упасти.

День ангела нині у Івана, Володимира, Олександра, Василя, Олександра, Анни, Єлизавети, Миколи, Григорія.

19 місячний день. Продовжуйте займатися тим, чим займалися вчора, не відволікаючись на дрібниці. Декому заважатиме розсіяність і помилкове сприйняття того, що відбувається. Можуть підводити засоби зв’язку, змінитися плани. Активізуються люди, схильні спотворювати факти, а також авантюристи різних мастей. А ще не забуваймо, що нині період несподіваних новин і таких самих подій. Все може бути «дуже не так», або «трохи не так», як нам би того хотілося. Два найближчі дні – завтра і післязавтра – будуть надзвичайно емоційними, тож нехай це теж не стане для вас, знову ж таки – несподіванкою.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1979 – -12,2, а найтеплішим у 1957 – +14,9.