У Венеції поновили зйомки «Місії нездійсненної 7» із Томом Крузом

У Венеції поновили зйомки стрічки «Місія нездійсненна 7» з Томом Крузом.

Як передає Укрінформ про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що очевидці помітили Круза на знімальному майданчику однієї зі сцен у Венеції. Актор в образі свого героя Ітана Ханта – в чорному костюмі та білій сорочці – біг уздовж каналу італійського міста.

Видання пише, що Круз, ймовірно, працював у своїх сценах сам, без інших колег по знімальному майданчику, оскільки був єдиною людиною, яку знімали в той момент.

У перервах між дублями актор вдягав чорну захисну маску з подвійними фільтрами.

Раніше стало відомо, що 12 осіб, які працювали на знімальному майданчику стрічки отримали позитивний результат тесту на коронавірус. Представники служби охорони здоров'я відстежували їх контакти, а зйомки були призупинені.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому кінокомпанія Paramount через спалах коронавірусу в Італії вже призупиняла зйомки сьомої частини фільму "Місія нездійсненна" з Томом Крузом.

"Місія нездійсненна" — серія фільмів-бойовиків, які випускалися з 1996 року, заснованих на однойменному телесеріалі. У центрі сюжету — історія агента Ітана Ганта, якого грає Том Круз.

Сьома частина "Місії" має вийти на великі екрани 19 листопада 2021 року.