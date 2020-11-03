Кінолистопад: Апокаліпсис сьогодні

Відвідування кінотеатрів під час епідемії дасть можливість відволіктися на інші проблеми

Фільми листопадового кінорепертуару постають осмисленням найбільш драматичних явищ сучасності - від одвічного колообігу тиранічних режимів до війни, яка навіть для країни, що здобула перемогу, загрожує обернутися кінцем світу.

З 5 ЛИСТОПАДА

Атлантида

Головний український тріумфатор останнього часу, кандидат від України на здобуття номінації на «Оскар», володар кількох важливих міжнародних нагород, серед яких – звання найкращого фільму конкурсу «Горизонти» Венеціанського МКФ, а також приз за найкращий фільм на Одеському кінофестивалі та призи Союзу кінокритиків України «КІНОКОЛО» за найкращий фільм і найкращу режисуру, нарешті виходить на вітчизняний широкий екран. Детальніше про стрічку Валентина Васяновича ми писали у матеріалі про мінський "Лістапад", на якому вона також отримала Гран-прі.

Нічний патруль / Police

Відома французька режисерка Анн Фонтен (у нашому прокаті йшли її стрічки «Наталі» і «Коко до Шанель») здійснила адаптацію роману Хьюго Бориса «Поліція» (в оригіналі так називається і фільм) про трьох французьких поліцейських, які отримали завдання доставити в аеропорт нелегала, засудженого на депортацію. Перейнявшись мимовільною симпатією до свого в'язня, який замкнувся у похмурому мовчанні, герої вирішують дізнатися про нього більше і виявляють, що їхній підопічний є відомим представником таджицької опозиції, ворогом тиранічного режиму, тож фактично їм доручено доставити його на ешафот. Правоохоронці постають перед вибором - віддати належне Кесареві держави і своєму професійному обов'язку, чи Богу, який голосом їхньої совісті закликає допомогти безпритульному біженцю.

Ситуацію ускладнюють труднощі комунікації з таджиком, який не розуміє французької.

З 12 ЛИСТОПАДА

Поїзд «Київ-Війна»

Дія документального фільму Корнія Грицюка (чиїм ігровим дебютом став гучний мок'юментарі «2020. Безлюдна країна»), вперше представленого українському глядачеві в рамках МКФ «Молодість», розгортається у вагонах складу «Київ-Костянтинівка», що став головною транспортною сполучною ланкою української столиці та регіону, який страждає від бойових дій. Стрічка викликала неоднозначну реакцію кінокритичної спільноти. На думку інших коментаторів, більш вдалим цей фільм міг би стати у форматі короткого метра, оскільки у деяких частинах розповідь перетворюється на не надто виразний набір кадрів і діалогів. І все ж робота є одним з найбільш виразних кінотворів про драматичну ситуацію на сході України, вона стала свого роду трибуною для очевидців, учасників і жертв україно-російської війни, які свідчать і вступають у нерозв'язні суперечки.

Ще по одній / Druk

Відомий данський режисер Томас Вінтерберг, товариш Ларса фон Трієра по "Догмі 95", який створив такі фільми, як "Торжество" і "Полювання", поставив оригінальну трагікомедію про кризу середнього віку, пронизану якоюсь теплою іронією (або, швидше, самоіронією, якщо враховувати, що персонажі стрічки є ровесником постановника). Кілька вчителів середньої школи (найбільш помітного учасника компанії грає постійний актор Вінтерберга, зірка данського кіно Мадс Міккельсен) захоплені теорією якогось психолога, переконаного, що Господь Бог зробив помилку, коли створював людину: історія цивілізації була би більш благодатною, а існування кожного з нас – щасливішим, якби у складі нашої крові містився невеликий відсоток алкоголю. Прагнучи підтвердити цю гіпотезу, герої тижнями ходять під мухою, сподіваючись, що легке сп'яніння допоможе їм впоратися з труднощами шкільної рутини і сімейного життя.

Стрічка стала фільмом-відкриттям Київського тижня критики, заслуживши на бурхливі оплески залу.

З 19 ЛИСТОПАДА

Номери

При всій художній неоднозначності, фільм Ахтема Сеітаблаєва та Олега Сенцова заслуговує на глядацьку увагу вже в силу драматичної історії створення. Як відомо, Сеітаблаєв поставив кіноадаптацію п'єси Сенцова, координуючи роботу з автором першоджерела, який перебував у російській в'язниці, завдяки листуванню. Результат не сподобався Сенцову і не викликав особливого ентузіазму ні у міжнародної аудиторії, якій фільм був представлений у рамках Берлінського МКФ, ні у вітчизняної кіноспільноти, яка ознайомилася з "Номерами" завдяки показам на Одеському кінофестивалі та Київському тижні критики. Сміливий задум використовувати театральну умовність як художній прийом передбачав краще стилістичне чуття - на жаль, фільм відрізняє зовсім не свідома театральність перегравання і монотонності. Тим часом твір все ж може похвалитися окремими акторськими успіхами (відзначимо Євгена Чернікова, який зіграв головну роль), а сама драматургічна основа пропонує неабияке осмислення природи тоталітарного режиму і способів, за допомогою яких людина намагається вижити у просторі тиранії – від свідомої відмови від будь-якого самовираження до "внутрішньої еміграції" та відкритого бунту.

З 26 ЛИСТОПАДА

Земля блакитна, ніби апельсин

Ще один, разом з "Атлантидою", гучний вітчизняний фільм про події на Сході, який дістався до широкого прокату після успішного рейду престижними фестивальними майданчиками. Прем'єра цієї документальної стрічки відбулася на відомому американському фестивалі "Санденс", на якому її постановниця Ірина Цілик, для якої робота стала дебютом у повному метрі, отримала приз за найкращу режисуру. Також фільм завоював нагороди фестивалів у Німеччині, Італії, Польщі, Чорногорії та Косово, а українська прем'єра в рамках фестивалю Docudays UA принесла «Землі» головні призи і у національному, і у міжнародному конкурсах.

Фільм розповідає про сім'ю молодої жінки з прифронтової Красногорівки, яка сама виховує чотирьох дітей, про її сестру, теж матір-одиначку, і про матір, яка нещодавно овдовіла. У ньому представлені виразні образи героїнь української сучасності, які завдяки душевній стійкості та взаємній підтримці справляються, окрім звичних для наших співвітчизників соціальних проблем, з лихами воєнного часу. Подолати спогади про пережите під час боїв за місто їм допомагає творчість – молодша з доньок героїні, яка вступає на факультет операторської майстерності у Києві, знімає короткометражну стрічку про те, як сім'я провела зиму 2014-2015 років.

Олександр Гусєв. Київ