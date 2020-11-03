Австралійці заплатять $70 тисяч за чартер з котами і собаками

Кілька австралійських сімей, які через пандемію COVID-19 близько року не бачили своїх домашніх улюбленців, замовили для них чартерний переліт з Канади до Австралії за 100 тисяч австралійських доларів (70 тис. доларів США).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє австралійське видання Nine News.

Зазначається, що власники тварин прилетіли до Австралії з Канади перед початком пандемії коронавірусної хвороби і не змогли забрати з собою домашніх улюбленців через особливі умови карантину для тварин.

Після майже року розлуки австралійці за сприяння канадської компанії Worldwide Animal Travel та австралійського авіаперевізника Jetpets заплатять по 10-12 тисяч американських доларів з родини за чартерний рейс з 70 котами та собаками, який цього тижня вилетить з Ванкувера до Мельбурна.

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«Не можна їх (тварин – ред.) покинути. Вони члени нашої сім’ї, і ми сумуємо за ними», - прокоментував ситуацію власник мопса і тер’єра Алан Сміт, за переліт яких він заплатить 17 тисяч австралійських доларів.

Раніше Укрінформ повідомляв, як на початку пандемії COVID-19 українка Анастасія Зінченко відмовилася евакуюватися з Уханя, бо не могла залишити в Китаї свого собаку.