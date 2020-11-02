Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів оголосив переможців

Як передає Укрінформ, про це повідомляє кінокомпанія «Артхаус Трафік».

«Цього року найкращою стрічкою на всесвітній битві режисерів стала робота палестинської режисерки Фарахи Набулсі «Подарунок», яка розповідає про життя серед воєнних кордонів. Найвище акторське звання фестивалю здобув виконавець головної ролі у цьому фільмі актор Салех Бакрі», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, срібна медаль дісталась стрічці «Стікер» виробництва Північної Македонії про всі жахи бюрократії.

Бронзову медаль здобув фінський фільм «Палиця» Теппа Айраксінена про мрію маленької дівчинки.

В «Артхаус Трафік» повідомили, що українські кіномани серед дев’яти короткометражних стрічок 23-го всесвітнього фестивалю короткометражного кіно, що пройшов у 43 кінотеатрах по всій Україні, визначали найкращі онлайн. У симпатіях щодо переможця українці солідаризувалися з глядачами по всьому світу – переможцем вони обрали стрічку Фарах Набулсі «Подарунок» (1089 голосів).

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Друге місце, за підсумками українського голосування, посіла стрічка «Стікер» (937 голосів), третє місце глядачі віддали фільму «Палиця» (496 голосів). Найкращим актором фестивалю для українських глядачів став Сасько Коцев зі стрічки «Стікер» (1508 голосів).

Щорічний Манхеттенський кінофестиваль проходив з 24 вересня по 18 жовтня на більш ніж 400 локаціях на 6 континентах. Кожен глядач міг стати членом міжнародного журі та взяти участь у виборі найкращої короткометражки року. В Україні організатором Манхеттенського фестивалю короткометражних фільмів є компанія «Артхаус Трафік».