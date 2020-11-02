Помер актор із фільму «У бій ідуть лише «старі»

У Вінниці 1 листопада помер український і радянський актор Олександр Немченко, найбільше відомий глядачу по ролі Івана Федоровича у фільмі «У бій ідуть лише «старі».

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Вінницького академічного музично-драматичного театру імені Миколи Садовського, передає Укрінформ.

"Відійшов у вічність Олександр Немченко... Диригент співочої ескадрильї прийняв в обійми ще одного свого вихованця", - зазначають у театрі.

Прощання з Немченком відбудеться 3 листопада.

У театрі додали, що актор заповів поховати його у Рівному - місті, де він народився.

Олександр Немченко з'явився на світ 12 листопада 1953 року. У 1975 році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого. Будучи студентом другого курсу, в 1973-му, знявся у фільмі Леоніда Бикова «У бій ідуть лише «старі»», де зіграв роль добродушного барабанщика другої співочої ескадрильї Івана Федоровича.

Після завершення у 1977 р. служби в армії він 12 років працював у Вінницькому академічному музично-драматичному театрі ім. М. К. Садовського, де зіграв 122 ролі.

В 1989 р. Немченко створив естрадний театр мініатюр «Іван Іванович», де був художнім керівником.

З 1996 до 2006 працював в Одесі, у медичному центрі Порошина. Професійно займався нетрадиційною (холістичною) медициною.

У 2012 році на базі Вінницького будинку культури вчителя створив театральну студію «Ігра».

Немченко мав звання заслуженого артиста України.