Міжнародний кінофестиваль Kharkiv MeetDocs оголосив переможців

IV Кінофестиваль Kharkiv MeetDocs оголосив переможців Нацконкурсу, пітчингу документальних кінопроєктів, фестивалю незалежного українського короткометражного кіно «Бардак» та конкурсу дитячих відеороликів MeetKids.

Як повідомили Укрінформу у пресслужбі кінофестивалю, онлайн-церемонія визначення переможців відбулася 31 жовтня.

«Переможцем Національного конкурсу, що цьогоріч відбувся вперше, став фільм War Note режисера Романа Любого, який здобув грошовий приз у розмірі 30 000 гривень від Агенції креативних індустрій і комунікацій «ПотомуЧто». Також він отримав сертифікат на навчання в Академії Dronarium на курс «Підготовка операторів БПЛА» від партнера призу Dronarium», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, спеціальні відзнаки журі здобули кінокартини Not Alone Сніжани Гусаревич та «Зарваниця» Романа Хімея та Яреми Малащука («За фіксацію нового міфу і за пошук невловимого сенсу в колективній ході по чудо»).

Переможця Національного конкурсу визначило журі у складі режисерки та драматургині Наталі Ворожбит, режисера-документаліста Сергія Буковського й кіноменеджерки, членкині Ради з державної підтримки кінематографії Людмили Горделадзе.

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Приз глядацьких симпатій (сертифікат на 30 000 грн на аренду знімальної техніки від партнера кінофестивалю - компанії Patriot Rental) отримав фільм «Вторгнення до Байконуру» режисера Ангела Ангелова.

Переможцем третього пітчингу (конкурс кінопроєктів) в історії Kharkiv MeetDocs стали режисер Олексій Радинський та продюсерка Любов Кнорозок.

Членами журі пітчингу були продюсер документального кіно Стефан Сіоан, продюсерка Star Media Producers Hub Вікторія Бурдукова та директорка ТОВ «ІДАС ІНТЕРНЕШНЛ ФІЛМ», продюсерка Іванна Дядюра.

Головним призом цьогорічного пітчингу став MacBook, який допоможе переможцю в його роботі. Окремий приз від Star Media — головного партнера індустріальної секції — отримав проєкт «Тренер-батько. Виховані боксом» режисера Олексія Савелова та продюсерки Надії Грачової. Компанія надасть призеру послуги зі скрипт-докторінгу.

Під час церемонії були оголошені й переможці кінофестивалю українського незалежного короткометражного кіно «Бардак». Особливістю фестивалю є те, що всі роботи були зняті без державного фінансування. Гран-прі (визначається шляхом глядацького голосування — ред.) «Бардаку» отримав фільм One more Day режисера Олександра Шимка.

Вибір журі «Бардак. Онлайн», що складалося з кінокритика, кінознавця та відбірника національних секцій Кам'янець-Подільського міжнародного кінофестивалю «Бруківка» Дениса Буданова, координатора фестивалю «Перший крок» і режисера театру Віктора Броницького та керівниці навчально-наукового центру «Школа журналістики» Чорноморського національного університету імені Петра Могили, першої Уповноваженої із захисту державної мови та авторки циклу програм про українців у Магдебурзі для німецького телебачення Тетяни Монахової, розподілився так: приз журі - Immigrant Holdem, режисер Слава Бабенков; відзнака від Тетяни Монахової - One More Day, режисер Олександр Шимко; відзнака від Дениса Буданова - «Я, робот», режисер Роман Бордун; відзнака від Віктора Бронського - за якісні графічні рішення в роботі BRAVE FACTORY авторів Andrew AJ та Tina AJ та за відмінне художнє втілення образів засобами анімації.

Крім того, переможцями «Бардак. Офлайн», яких обирали режисер, сценарист, продюсер Віктор Буток, українська письменниця Таіс Золотковська та перекладачка Катерина Поправка, стали: володар призу жюрі — «Ідеальна сім'я», режисер Дмитро Ковальский; особливу відзнаку журі отримали: відзнака від Катерини Поправки - «Сила і правда», режисер Роман Бордун; відзнаки від Таіс Золотковської - «Вова Чайка з 10В», режисер Валерія Сторчак та «Магазинчик», режисер Олександр Онуфрієв; відзнаки від Віктора Бутка - «Наташа», режисерка Софія Поліщук, «The Barber», режисер Сергій Пудіч та «Прибічник», режисер Сергій Найда.

За результатами глядацького голосування головним переможцем став короткометражний фільм «Магазинчик» режисера Олександра Онуфрієва.

Переможцем другого конкурсу дитячих відеороликів Meet Kids було визнано ролик «Не іграшки» авторки Марії Печенізької-Ткачової.

Спеціальний диплом журі отримали: «Радість чи гидота», авторка Діана Погожа; «В борьбе за чистоту», дитяча студія телебачення «Перший крок», автори Петровська Катерина, Дзюненко Микита, Келлер Олександр. Переможцем призу глядацьких симпатій став Максим Куліков із роботою «Антракт». Саме цей ролик отримав найвищий рейтинг за підсумками глядацького голосування, яке тривало 26, 27 та 28 жовтня на офіційному сайті кінофестивалю.

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Організатори IV міжнародного кінофестивалю Kharkiv MeetDocs – ГО «Mediafrontline e.V.» у партнерстві із Think Tank Ukraine. Кінофестиваль відбувся за підтримки Державного агентства з питань кіно, Українського культурного фонду та Федерального міністерства закордонних справ Німеччини в межах програми «Розбудова співпраці з громадянськими суспільствами у країнах Східного партнерства».

Як повідомляв Укрінформ, IV кінофестиваль Kharkiv MeetDocs тривав шість днів — з 26 до 31 жовтня включно. Було представлено 24 повнометражні й 47 короткометражних картин, серед них — 2 світові, 4 українські й 8 харківських прем’єр.