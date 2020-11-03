3 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Іларіона; передбачаємо погоду на квітень і чого сподіватися від Близнюків та Меркурія.

Нині в нас преподобного Іларіона Великого – знаного християнського ченця і аскета, послідовника преподобного Антонія Великого. Іларіон був фундатором чернецтва на теренах Палестини. Він багато подорожував, обійшов пішки мало не весь Близький Схід, Єгипет, а останні дні свого життя провів на Кіпрі. Силою молитви святий лікував невиліковно хворих, зцілював душі стражденних, виганяв бісів. Якось він зцілив одержимого легіоном нечистих духів одного знаного містянина. Згодом той чоловік на радощах знову приїхав до Іларіона й привіз щедрі подарунки. Святий категорично відмовився від дарів: «Благодать Господня не продається! Піди й роздай усе принесене тобою жебракам – воно їм потрібніше», – зауважив чернець.

О цій порі було зазвичай холодно, йшли дощі, або й взагалі перший сніг падав. Українці сиділи переважно по домівках, займалися хатніми справами, поралися біля худоби. А ще – справляли весілля, збиралися на вечорниці. Передбачали: «Яка погода в листопаді, така і в квітні». «Бурхливий листопад – на сувору зиму». Коли ж цього дня випадав перший сніг, то до санного шляху залишалося рівно півтора місяця.

З іменинами вітайте Іларіона, Аркадія, Анатолія.

18 місячний день. Місяць у Близнюках. Серед тьмяних буднів і невтішних прогнозів трапляються «світлі вікна». Сьогодні та завтра можливе таке просвітлення, а «винуватцями» його будуть Близнюки – знак легкий, оптимістичний, товариський. Все, що базуватиметься на взаємній довірі, щирості – матиме непоганий результат. Інформаційний потік дуже потужний і щільний. Хтось почуватиметься від цього наче риба у воді, а хтось відчуватиме певний дискомфорт і страждатиме. Це залежатиме від вдачі. Надвечір Меркурій перестане задкувати в своєму ретроградному русі, готуючись невдовзі розігнатися й наздогнати до 20 грудня Сонце. Сподіваємося на теплий листопад і більш-менш втішні новини.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1979 році: -12,7; а найтеплішим у 1984 – +16,6.