«Жізель», «Весілля Фігаро» та «Наталка Полтавка»: що покаже Національна опера у листопаді

У листопаді Національна опера України порадує своїх шанувальників довгоочікуваними і улюбленими оперними та балетними виставами.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі театру.

«5 листопада відкриває завершальний місяць осені чарівний «Лускунчик» (Клара – Юлія Москаленко, Принц – Станіслав Ольшанський). Також на шанувальників балетного мистецтва цього місяця очікують: 7 листопада - зворушлива «Жізель» А.Адана (Жізель – Наталія Мацак, Альберт – Ян Ваня), 12 листопада - романтичний «Віденський вальс», 14 листопада - творча візитівка Києва «За двома зайцями» Ю.Шевченка (Голохвастий – Ярослав Ткачук, Проня – Тетяна Андреєва), 26 листопада - два одноактні балети «Кармен-сюїта» та «Шехерезада», 27 листопада - комічний балет «Весілля Фігаро» В.-А.Моцарта (Сюзанна – Катерина Кухар, Фігаро – Олександр Стоянов)», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, 19 листопада відбудеться концерт «Пам’яті Аніко Рехвіашвілі» із фрагментів вистав у постановці Аніко Рехвіашвілі за участю провідних солістів балетної трупи театру.

Щодо оперного репертуару, то і він у листопаді не менш цікавий та різноманітний.

Так, улюблена версія опери «Севільський цирульник» Дж.Россіні у постановці Анатолія Солов’яненка в афіші цього місяця двічі: 6 листопада (Фігаро – Ігор Євдокименко, Альмавіва – Анатолій Погребний, Розіна – Лілія Гревцова, Бартоло – Андрій Маслаков, Дон Базіліо – Сергій Магера, Берта – Анжеліна Швачка, Фіорелло – Михайло Кірішев, Офіцер – Юрій Горинь, соло на клавесині – Ліана Косович) та 29 листопада (Фігаро – Ігор Мокренко, Альмавіва – Дмитро Іванченко, Розіна – Ольга Фомічова, Бартоло – Дмитро Агеєв, Дон Базіліо – Сергій Ковнір, Берта – Ірина Петрова, Фіорелло – Михайло Кірішев, Офіцер – В’ячеслав Базир, соло на клавесині – Ліана Косович).

13 листопада – опера-драма «Ріголетто» Дж.Верді за участі Валентина Дитюка, Сусанни Чахоян, Геннадія Ващенка, Тетяни Пімінової, Сергія Ковніра. 20 листопада в камерній опері «Моцарт і Сальєрі» М.Римського-Корсакова неперевершений творчий тандем - Тарас Штонда та Валентин Дитюк. 21 листопада – перлина української опери «Наталка Полтавка» М.Лисенка (Наталка – Ольга Матушенко, Терпилиха – Наталя Кисла, Возний – Сергій Пащук, Виборний – Богдан Тарас, Петро – Дмитро Кузьмін, Микола – Олександр Бойко).

Як повідомили у пресслужбі, балетні концерти та вистави будуть проходити під фонограму (крім «Жізелі» та «Весілля Фігаро», що відбудуться в супроводі оркестру). Опери, заявлені в афіші листопада, - в супроводі оркестру.

Театр продовжує працювати для глядачів тричі на тиждень - у четвер, п'ятницю та суботу. Розміщення глядачів у залі здійснюється відповідно до діючих карантинних вимог. Тож у зв’язку зі зменшенням числа місць глядачів просять потурбуватися про перереєстрацію квитків у квитковому відділі заздалегідь: (044) 235-26-06 або (044) 234-03-53.

Бронювання місць поки що неможливе. З квітами для улюблених артистів також доведеться зачекати.

Глядачі, які є володарями квитків на вистави, що переносилися, тепер можуть відвідати їх у листопаді. Детальна афіша найближчих заходів - на сайті театру.

Як повідомляв Укрінформ, 16 листопада 2019 року на 56 році життя померла народна артистка України, одна з найвидатніших українських хореографів, керівник балету Національного академічного театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка Аніко Рехвіашвілі.