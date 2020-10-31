У Кабміні відкрилася фотовиставка «Жінки, мир і безпека в Україні»

У будівлі клубу Кабінету Міністрів відкрилася фотовиставка «Жінки, мир і безпека в Україні», присвячена українським жінкам-військовим.

Виставка проходить з нагоди 20-ї річниці від дня ухвалення резолюції ООН «Жінки, мир та безпека», повідомляє Укрінформ.

Як зазначила на церемонії відкриття віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, виставка вже демонструвалася в різних містах в Україні, а також за кордоном.

Виставка «Жінки, мир і безпека в Україні» / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Стефанішина підкреслила, що у 2020 році є вже нормальною практикою, що жінки служать в армії: у Збройних силах України близько 16 тисяч військовослужбовиць.

«Це означає, що ми не лише трансформуємося і намагаємося дотриматися найвищих стандартів НАТО, це говорить про те, що в українському суспільстві, в Україні відбуваються ментальні трансформації. І сьогодні роль жінки визнана провідною у врегулюванні конфліктів, роль жінки-офіцера - це важлива ознака того, що українська армія вже не є армією стереотипів», - наголосила віцепрем'єр.

Захід організував Міжнародний благодійний фонд «Український жіночий фонд» у співпраці зі структурою ООН з питань гендерної рівності й розширення прав можливостей жінок («ООН-Жінки») та парламентським міжфракційним об’єднанням «Рівні можливості».

Виставка опублікована у партнерстві з Офісом віцепрем’єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції України й урядової Уповноваженої з питань гендерної політики та за фінансової підтримки Швеції.