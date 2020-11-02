2 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Артемія; як позбутися гриж, квасимо недоквашене і не створюймо труднощі на рівному місці.

Нині великомученика Артемія Антіохійського. Цей святий був воєначальником при імператорі Костянтині Великому і його сині Констанції. За воєнні здобутки і звитягу був удостоєний посади римського намісника Єгипту. Коли ж до влади прийшов Юліан Відступник, і почались гоніння на християн, Артемій відкрито став на бік віруючих. За це його схопили, піддали тортурам і обезголовили у 363 році. Після страти військового, його тіло забрала одна антіохійська дияконіса і перевезла до Константинополя де поховала в храмі Іоанна Предтечі. В 1073 році часточку мощей святого Артемія привезли в Києво-Печерський монастир.

Цьому святому, так само як великомучениці Варварі, богомільні люди молилися аби уникнути випадкової смерті, а також про зцілення від різних фізичних недугів і хвороб, зокрема від гриж. Господині, які з якихось причин не поквасили капусту на зиму – могли це зробити на Артемія.

Іменинники нині Артемій, Олександра, Анастасія, Микола, Герман, Леонід.

17-18 місячні дні, продовжуємо залишатися в зоні надзвичайно високої емоційної нестабільності та шаленої інтенсивності почуттів і бажань. Цей день ідеальний для відпочинку, але якщо доводиться працювати, то ліпше працювати з натхненням і наснагою – тоді матимете добрий результат. Що ще? Не комплексуйте, не сваріться, не лайтеся. Уникайте всіляких труднощів і не створюйте їх штучно. Смійтеся, налаштовуйтеся на те, щоб бачити смішне, і на те, що приносить радість. Сни, якщо й збуваються, то не одразу, а через три дні. Якщо ж ви в них не вірите – взагалі не збуваються. Драйвового листопада!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1979 році: -10,4; а найтеплішим у 1926 – +17,0.