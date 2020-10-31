31 жовтня: народний календар і астровісник

Сьогодні Луки, Геловін і «фінансова» повня в Тільці; про хліб і муку, а також чи будуть несподіванки приємними.

Так, сьогодні останній день жовтня і Геловін – канун Всіх Святих або Відьомська ніч. Тож кому не вистачає коронавірусного горору, може ще й до Геловіна долучитися. Цього дня русалки остаточно завмирали у водоймах на зиму. Вони вже не могли нікого заманити у воду, залоскотати до смерті та втопити. Натомість уся лісова нечисть поближче до людських осель підбиралась.

Церква згадує цього дня апостола і євангеліста Луку, автора третього Євангелія та Діянь святих апостолів. За фахом Лука був лікарем і одним із перших іконописців. Тому цього святого вважають своїм покровителем лікарі та художники. Крім осіннього, є й весняний Лука (5 травня). З цієї нагоди жартували: «До весняного Луки ані хліба, ні муки, а прийшов осінній Лука – з’явився хліб і мука», «Як не придбаєш до Луки, то не буде ані хліба, ні муки».

Іменинники нині Лука, Андрій, Сергій, Микола, Єлизавета, Злата.

15-16 місячні дні, повня у Тільці, яку сміливо можна назвати «фінансовою». До того ж, Місяць суміщається з Ураном. Це означає, що побільшає несподіванок. Часом прикрих, а іноді й досить приємних. Вони – несподіванки – вигулькуватимуть, наче чортик із табакерки, у найнесподіваніший момент. Нічого дивного, адже на те вони й несподіванки… Відпочинок має бути максимально комфортний і приємний. Зустріч із давніми приятелями, з якими ви давно не бачилися, або не чулися, може звеселити ці вихідні. Доцільними будуть також невеличкі подарунки для рідних – зворушливі дрібнички, які їх неодмінно потішать. Файної суботи!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1920 – -17,8, а найтеплішим у 1926 – +20,5.