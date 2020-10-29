У віці 39 років померла львівська іконописиця та волонтерка Тетяна Думан

У віці 39 років померла відома художниця та волонтерка Тетяна Думан.

Про це повідомила сестра іконописиці Василина Думан у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«О 4:30 померла наша Таня. Якщо ви хотіли якось нам допомогти - перекажіть кошти на кисневі апарати. Моя дівчинка пішла до коханого Господа. Нам уже нічого не треба», - написала сестра.

Тетяна Думан вже протягом двох років боролася з раком мозку, проходила дороговартісне лікування в Україні та за кордоном. Рідні, знайомі та волонтери організовували благодійний збір коштів. Але, на жаль, після видалення пухлини збільшився набряк мозку та утворилось нове вогнище. Волонтерка померла у лікарні.

Тетяна Думан та її чоловік відомий іконописець Лев Скоп були волонтерами. Їх ікони, громадська позиція та благодійна діяльність зробили їх відомими не лише в Україні, але й далеко за її межами. За роки російсько-української війни завдяки своїм картинам Таня з Левком зібрали для українського війська понад три мільйони гривень.