30 жовтня: народний календар і астровісник

Нині пророка Осії; хто їхатиме на рябій кобилі, як позбутися надлишку енергії та готуємося до завтрашньої повні.

Нині в нас святих мучеників чудотворців і лікарів Косми і Даміана, а також старозавітного пророка Осії. Святий пророк жив в Ізраїльському царстві незадовго до загибелі Ізраїлю. Він ревно боровся з ідолопоклонством, навертаючи серця своїх співгромадян до Господа. У нього була непроста доля – дружина йому зраджувала з іншими, а потім і взагалі кинула. Часто він голодував і ночував там, де застане його ніч. Цей старозавітний пророк є автором Книги пророка Осії, а також однієї з найвідоміших і найзначущих для всіх християн фраз: «Де, смерте, жало твоє? Де, шеоле, твоя перемога?» (Ос. 13:14)

На Осії українці остаточно прощалися з літнім видом транспорту – возом. Цього дня вози оглядали, лагодили і затягали у хліви чи сараї. Процедура була схожа на нинішню заміну літніх шин на зимові. «У цей день колесо з віссю прощається», - казали українці. Або: «Віз у засторонок поліз, а сани ще не заніс», «Жовтень ні колеса, ні полоза не любить, бо їде на рябій кобилі».

День ангела нині в Андрія, Олександра, Анатолія.

14-15 місячні дні, завтра повня в Тільці. Намагайтеся в ці непрості дні (і в енергетичному, і в фізичному), коли перебудовуються всі природні ритми, готуючись до зими, – «триматися берега». Сьогодні можна зробити те, до чого не доходили руки вчора. Втім, будьте уважні, можете наробити помилок, якщо маєте надто гарячу вдачу. Надлишок енергії добре утилізує спорт, тож якщо у вас «все кипить» всередині – мерщій до спортзалу. В ці дні добре розривати старі контракти, натомість укладати нові – не на часі. Повня в Тільці пов’язана з темою фінансів, матеріального благополуччя. Не забудьте сьогодні вночі покласти на підвіконня (під місячне світло) декілька купюр – нехай полежать до першого листопада – раптом трапиться диво. Щоправда, синоптики обіцяють щільну хмарність і туман…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1920 – -16,7, а найтеплішим у 1960 – +17,8