В Укрінформі відкрилася виставка «Аргентина очима жінок-мисткинь»
Фотовиставку представила Посол Аргентинської Республіки в Україні Елена Летісія Мікусінскі.
"Ця виставка представить нам погляд на Аргентину через проникливий погляд восьми жінок-художниць. Він є відображенням нашої культури та досліджує творчу пропозицію найвищої якості. Майже ідеальну ілюстрацію різних концепцій, на яких базується зображений образ, що хоче передати кожна мисткиня", - сказала Мікусінскі, відкриваючи фотовиставку.
Відкриття фотовиставки "Аргентина очима жінок-мисткинь" в Укрінформі / Фото: Володимир Тарасов. Укрінформ
Як повідомляють організатори, фотовиставка «Аргентина очима жінок-мисткинь» - це спроба показати творчий шлях кожної художниці через їхні роботи, виконані в різних стилях та техніках, які передають досвід і почуття, відображаючи їхні погляди на Аргентину в обличчях, пейзажах та кольорах.
На виставці представлені роботи аргентинських фотохудожниць: Хісели Айзенштат, Стефані Феррон, Селін Фрерс, Еве Ґрінберґ, Нори Інієсти, Сулеми Маса, Патрісії Пароді та Ґрасіелли Рію.
"Мисткині висловлюють ідеї, емоції та особисте бачення, діляться з нами подіями, предметами, людьми з повсякденного життя та пейзажами, перетворюючи їх на витвори мистецтва. У цьому контексті світлина набуває форми документу чи запису, постійного свідка ефемерних дій, залучаючи глядачів, як учасників до своїх надзвичайних художніх проявів", - зазначила посол Аргентини.
За її словами, цей культурний захід "дозволяє об’єднати за допомогою уявного мосту дві країни, що розташовані на відстані понад 12 тис. км, спілкуючись через образи, притаманні нашій культурі, в яких ми спостерігаємо Аргентину з естетичного та витонченого погляду талановитих жінок".
Організаторами фотовиставки, присвяченої різноманіттю та красі Аргентини та її мешканців, є Посольство Аргентинської Республіки в Україні у співпраці з Асоціацією "Маріанне Аргентина" та аргентинським журналом "Be Cult".
Виставка триватиме з 28 жовтня до 11 листопада у приміщенні Національного інформаційного агентства "Укрінформ", вул. Богдана Хмельницького, 8/16, м. Київ.