В Укрінформі відкрилася виставка «Аргентина очима жінок-мисткинь»

В Укрінформі відкрилася фотовиставка "Аргентина очима жінок-мисткинь".

Фотовиставку представила Посол Аргентинської Республіки в Україні Елена Летісія Мікусінскі.

"Ця виставка представить нам погляд на Аргентину через проникливий погляд восьми жінок-художниць. Він є відображенням нашої культури та досліджує творчу пропозицію найвищої якості. Майже ідеальну ілюстрацію різних концепцій, на яких базується зображений образ, що хоче передати кожна мисткиня", - сказала Мікусінскі, відкриваючи фотовиставку.

Відкриття фотовиставки "Аргентина очима жінок-мисткинь" в Укрінформі / Фото: Володимир Тарасов. Укрінформ

Як повідомляють організатори, фотовиставка «Аргентина очима жінок-мисткинь» - це спроба показати творчий шлях кожної художниці через їхні роботи, виконані в різних стилях та техніках, які передають досвід і почуття, відображаючи їхні погляди на Аргентину в обличчях, пейзажах та кольорах.

На виставці представлені роботи аргентинських фотохудожниць: Хісели Айзенштат, Стефані Феррон, Селін Фрерс, Еве Ґрінберґ, Нори Інієсти, Сулеми Маса, Патрісії Пароді та Ґрасіелли Рію.

"Мисткині висловлюють ідеї, емоції та особисте бачення, діляться з нами подіями, предметами, людьми з повсякденного життя та пейзажами, перетворюючи їх на витвори мистецтва. У цьому контексті світлина набуває форми документу чи запису, постійного свідка ефемерних дій, залучаючи глядачів, як учасників до своїх надзвичайних художніх проявів", - зазначила посол Аргентини.

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За її словами, цей культурний захід "дозволяє об’єднати за допомогою уявного мосту дві країни, що розташовані на відстані понад 12 тис. км, спілкуючись через образи, притаманні нашій культурі, в яких ми спостерігаємо Аргентину з естетичного та витонченого погляду талановитих жінок".

Організаторами фотовиставки, присвяченої різноманіттю та красі Аргентини та її мешканців, є Посольство Аргентинської Республіки в Україні у співпраці з Асоціацією "Маріанне Аргентина" та аргентинським журналом "Be Cult".

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Виставка триватиме з 28 жовтня до 11 листопада у приміщенні Національного інформаційного агентства "Укрінформ", вул. Богдана Хмельницького, 8/16, м. Київ.