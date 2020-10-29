29 жовтня: народний календар і астровісник

Сьогодні Лонгіна сотника; як українці ставилися до абортів, чи буде навесні буйне водопілля, і що може полетіти шкереберть.

Сьогодні Лонгіна сотника, якого вважали одним із помічників при зціленні від очних хвороб. А як у давнину українці ставилися до абортів? На початку ХХ століття 90% українських жінок обслуговувалося в бабів-повитух і лише 10% зверталися по допомогу до кваліфікованих лікарів. Баби-повитухи абортів не робили, вважаючи їх смертним гріхом. Згідно з 9 правилом, ухваленим на VІ Вселенському соборі (680-681 роки), «жен, дающих врачевства, производящыя недоношения плода во чреве и приемлющих отравы плод умерщвляющыя» називали вбивцями й накладали сувору покуту. Крім того, у 2-му правилі святого Василія Великого сказано про те, що жінка, «умышлено погубившая зачатый во утробе плод есть убийца и отлучается от церковного общения на 10 лет». Тобто, жінка не мала права причащатися протягом 10 років. Подібне покарання було дуже суворим, адже причастя – це головна подія літургії. Ще одним стримуючим чинником була висока смертність від абортів. Для штучного переривання вагітності жінки використовували купелі з дубової кори й коріння, відвари з різних трав; перетягування живота рядном, мотузками; стрибання з висоти; підіймання важких речей; приймання гарячих купелей тощо. Одним із відомих варварських методів позбавлення плоду було «викручування веретеном». Подібна «операція» зазвичай призводила до смерті жінки. Інколи в селах аборти робили «компанійські жінки» - так звані «баби-абортістки», а також санітарки міських і дільничних лікарень. Тож аборт був рідкісним явищем. В народі його не тільки вважали гріхом дітовбивства, але й вірили, що жінка, яка зважується на подібний крок, губить ще й «нехрещену дитячу душу», яка не може увійти до Царства небесного, а «мусить сидіти при його брамі». Та й взагалі, подібний вчинок порушує закони Всесвіту: «Люди на те сходяться, побираються і любляться, аби мати діти». Варто зауважити, що суспільство фактично здійснювало контроль над жіночою сексуальністю, починаючи з дівоцтва, першої шлюбної ночі й закінчуючи клімактеричним періодом – виходом із репродуктивного стану.

Якщо польові мурашки витягли високі купини, то осінь і весна будуть дощовими, з буйним водопіллям.

Іменинники нині Іван, Георгій, Євген, Олексій.

13-14 місячні дні, Місяць в Овні. З 26 жовтня по 6 листопада Сонце опиниться навпроти Урану. Що це означає? Карколомні повороти подій, кульбіти долі. Очікуване буде неочікуваним, всюди можуть чатувати сюрпризи. Усі прогнози можуть полетіти шкереберть. Тобто, готуйтеся бути здивованими. Щодо нинішнього дня – він доволі напружений. Можливі стресові ситуації, конфліктні моменти на рівні начальник – підлеглий. Надмірна активність може «вийти з берегів», а чиїсь слова відлітатимуть, наче горох від стінки. Тож чуймо одне одного!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1920 – -10,3, а найтеплішим у 2013 – +22,4.