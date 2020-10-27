У водах Арктики «прокинулося» джерело парникових газів

Міжнародна команда науковців на борту науково-дослідного судна «Академік Мстислав Келдиш» виявила потужне джерело парникового газу на глибині 350 метрів у морі Лаптєвих поблизу узбережжя РФ.

Це нове джерело парникових газів може значно пришвидшити глобальне потепління. Як передає Укрінформ, про це пише The Guardian.

Дослідники помітили бульбашки газу на поверхні води. Хоча поки що більша частина газу розчиняється у воді, кількість метану на поверхні моря вже у 4-8 разів перевищує норму.

Науковці зазначають, що наразі малоймовірно, що цей процес матиме серйозний вплив на глобальне потепління, але сам процес уже почався.

Раніше Геологічна служба США зазначала, що дестабілізація замерзлих покладів метану Арктики може стати одним із чотирьох найсерйозніших сценаріїв кліматичних змін.

Протягом перших двадцяти років з моменту вивільнення в атмосферу метан у 80 разів більше впливає на глобальне потепління, ніж вуглекислий газ.

Команда науковців вже другий рік фіксує кратероподібні поклади у більш мілководних частинах моря Лаптєвих та Східно-Сибірського моря, які викидають на поверхню бульбашки метану.

Та, схоже, перші наслідки цього процесу ми можемо побачити вже зараз ㅡ цього року море Лаптєвих вперше не замерзло у жовтні, як це було завжди, минулої зими морська крига розтанула незвично рано.

Оскільки температура повітря у світі протягом останніх років почала значно підвищуватись, є ризик, що ці поклади газу почнуть вивільнятись та посилять процес глобального потепління.

Фото: Markus Rex/Alfred-Wegener-Institut