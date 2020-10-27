Люди з низьким рівнем емпатії частіше відмовляються носити маску
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.
Згідно з результатами дослідження, у якому брали участь понад 1 500 людей віком від 18 до 73 років, вчені встановили, що люди, у яких низький рівень емпатії та високий рівень черствості, грубості, маніпулятивної й ризикованої поведінки, з меншою ймовірністю носять маски та дотримуються інших обмежувальних заходів під час пандемії коронавірусу.
Більше того, такі риси можна зазвичай побачити у людей, у яких діагностують антисоціальний розлад особистості.
Натомість люди з великим рівнем емпатії більш схильні дотримуватися правил карантину.
Науковці сподіваються, що їхня робота переконає чиновників більше роз’яснювати громадянам важливість носити маски.
Зазначається, що попри численні протести у світі проти носіння масок, їхня ефективність підтверджена численними дослідженнями.
Так, згідно з іншими 172 дослідженням, які були проведені у 16-х країнах, при носінні маски вірогідність підхопити коронавірус становить всього 3%.
У світі станом на ранок 27 жовтня зафіксували 43 777 856 випадків COVID-19.