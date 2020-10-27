Кінофестиваль «Kharkiv MeetDocs» розпочався в онлайн-форматі

4-й Міжнародний кінофестиваль «Kharkiv MeetDocs» розпочав роботу напередодні в онлайн-форматі і буде продовжуватися по 31 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

"Для перегляду фільмів потрібно зареєструватися на офіційному сайті кінофестивалю. Усі демонстрації фільмів безкоштовні. На фестивалі будуть представлені 25 повнометражних і 47 короткометражних картин", - йдеться у повідомленні.

У рамках заходу можна подивитися і проголосувати за вподобані картини першого Національного конкурсу повнометражних документальних фільмів, конкурсу українського незалежного короткометражного кіно «Бардак» та дитячого соціального відео «Meet Kids».

У позаконкурсній програмі будуть представлені документальні фільми авторів з Канади, Литви, Німеччини, Швеції, Сирії та ін.

Фільмом-закриттям 31 жовтня стане кінострічка «Будинок» режисерів Тетяни Кононенко і Матильди Местер, присвячена Держпрому - символу Харкова і шедевру конструктивізму.

Крім того, пройде низка майстер-класів на платформі «Zoom» від Дар'ї Онищенко, Анни Жижи, Лади Сабової, Vialex Motion Lab.

У рамках фестивалю пройдуть такі офлайн-заходи: 30 жовтня, з 12:00 до 14:00, відбудеться паблік-ток з актрисою фільму «Гніздо горлиці», володарем «Золотої дзиґи» за кращу жіночу роль Риммою Зюбіною; 30 жовтня, з 15:00 до 18:40, в «Invite Hub» в Харкові відбудеться демонстрація короткометражного незалежного українського кіно «Бардак-офлайн» (для дозволеного в умовах «червоної» карантинної зони кількості глядачів - 20 осіб).

З детальнішою інформацією про програму заходів та переліком кінокартин можна ознайомитися на сайті фестивалю.

Як повідомляв Укрінформ, міжнародний кінофестиваль «Kharkiv MeetDocs» організований за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини, Державного агентства України з питань кіно та Українського культурного фонду.