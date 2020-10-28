28 жовтня: народний календар і астровісник

Чим дивуватиме осінній Єфим, що сьогодні можна, а що – зась і про Меркурій з Венерою.

Церква цього дня вшановує преподобного Євфимія Нового, Солунського, якого в народі називали Єфимом-осіннім і навіть «болотяним». «Розкисли дороги – застрягли в Єфима ноги», — казали українці. Або: «Як зачнеться на Єфимку моква, то аж до морозів трива». На Єфима до обіду бажано було не позіхати, а після обіду – ні на кого не ображатися. До речі, про образу: коли один чоловік образив Будду, той запитав його: «Якщо хтось простягає тобі подарунок, а ти його не береш, то в чиїх руках він залишиться?» Чоловік відповів: «У руках того, хто хотів подарувати». І Будда сказав: «Так ось, якщо я не приймаю твої злостиві слова, вони залишаються при тобі» Тож позіхайте, на здоров’я, але ні на кого не ображайтеся. Православні святі теж застерігали від образ: «Образа – справа ворожа», - казали вони.

День ангела нині у Єфима, Дмитра, Афанасія.

12-13 місячні дні, Місяць поміж собою ділитимуть Риби і Овен. День із нестійкою, дуже мінливою енергетикою, що впливатиме і на нас, і на події. Втілювати задумане буде непросто. Меркурій, задкуючи, повернеться в Терези, Венера – з різницею в 5 хвилин, теж увійде в Терези, але «з іншого боку». Вони рухатимуться назустріч одне одному, даючи нам шанс дійти компромісу в багатьох царинах життя: побутовій, соціальній, політичній тощо. Непоганий шанс, і гріх буде ним не скористатися; навіть, якщо складатиметься все не так, як того б хотілося. Але й це ще не все: Місяць перейде до Овна й опиниться навпроти Венери: бажання будуть нестійкі, мінливі, щось на кшталт «хочу того, не знаю чого». І знову ж: емоції битимуть водограєм. Проживемо цей день так, як зможемо.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1912 – -9,2, а найтеплішим у 1948 – +19,9.