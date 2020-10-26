Time вперше за майже сторіччя змінив логотип

Time вперше за майже сторіччя змінив логотип

Укрінформ
Американський журнал Time вперше за майже 100 років змінив свій логотип на обкладинці через вибори президента США, які відбудуться 3 листопада.

Як передає Укрінформ, про це написав головний редактор Едвард Фельзентал у пояснювальній колонці.

«Щоб відзначити цей історичний момент, ймовірно, важливе рішення, яке будь-хто з нас коли-небудь приймав на виборах, ми вперше за свою майже 100-річну історію замінили наш логотип на обкладинці нашого журналу в США, закликаючи всіх скористатися своїм виборчим правом», - повідомив він.

Зазначається, що окрім слова «Голосуй», замість звичайного логотипу «Time» на обкладинці також знаходиться малюнок американського художника Шепарда Фері.

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За слова самого Фері, людина на обкладинці журналу рішуче налаштована «використати свій голос і силу, аби проголосувати».

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Як повідомлялося, 3 листопада у США відбудуться президентські вибори. За крісло очільника Білого дому змагаються чинний глава держави Дональд Трамп та колишній віцепрезидент США Джо Байден.

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