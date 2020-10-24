ВІННИЦіЯнський фестиваль комедійного і пародійного кіно роздав «Золотих слонів»

Відбулася церемонія нагородження переможців XIV МіжНародного ВІННИЦіЯнського фестивалю комедійного і пародійного кіно. Про це кореспондента Укрінформу повідомив координатор фестивалю Євген Майданик.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив координатор фестивалю Євген Майданик.

«Фестиваль ми провели вже вчотирнадцяте. На участь в конкурсі надійшли близько 100 робіт із різних куточків світу, журі визначало кращих у чотирьох номінаціях. Під час урочистої церемонії закриття XIV МіжНародного ВІННИЦіЯнського фестивалю комедійного і пародійного кіно четверо переможців отримали головну відзнаку - «Золотих летючих слонів»», - розповів Майданик.

За його словами, кращою пародійною короткометражкою (номінація «Шорт, побери») визнано роботу IdeamanStudios (США) «Альтернативна математика».

У номінації «Анімація» переміг мультфільм Ringling College of Art & Design(США) під назвою «Чарівник».

Переможцем у номінації «Реклама» журі визнало ролик компаніі «Bridgestone». А в номінації «Музичний кліп» усіх конкурентів обійшло відео ND Production(Україна) CADILLAC (ПАРОДИЯ) - MORGENSHTERN &Элджей.

Традиційно урочисте нагородження переможців фестивалю відбувається у межах святкування Дня Вінниці у першій декаді вересня. Цьогоріч церемонія мала відбутися 11 вересня, але через карантинні обмеження її перенесли на 23 жовтня. Широкому загалу вона доступна в онлайн трансляції.