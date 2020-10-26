26 жовтня: народний календар і астровісник

Сьогодні Веніаміна; чи відлетіли граки, що віщують ясні зорі та правдивий прогноз для всіх на світі.

Сьогодні преподобного Веніаміна Печерського, в Дальніх печерах. Веніамін жив у ХІV столітті і був купцем. Все йшло своїм звичаєм, колесо сансари крутилося, роки котилися, добро то накопичувалося, то втрачалося, адже часи були важкі й непевні – моровиці, війни, але одного разу в церкві Веніамін почув п’ятий псалом Давидів, в якому йдеться про те, що Господь «погубить неправдомовців». Купець почав розмірковувати: «А скільки разів я за своє життя казав неправду? Та й взагалі: хто з купців може сказати, що він не брехав?» Через деякий час Веніаміна вразили вже слова Христа про те, що «важко багатому увійти в царство небесне…» Відтоді він не знав спокою: не їв, не пив, з лиця спав, тілом схуд, а невдовзі роздав усе своє майно і постригся в монахи. Після смерті його канонізували. Святому Веніаміну моляться підприємці, особливо під час криз. Православними олігархами зазвичай опікується сам святий Миколай.

Прикмети на сьогодні такі: «Граки відлетіли – чекай снігу»; «Якщо зірки на небі яскраві – на гарну погоду, тьмяні – на дощ або сніг»; «Налітають зграйками синички і пищать – до холоду».

Нині день ангела у Злати, Веніаміна, Микити.

10-11 місячні дні. Місяць на гостині у Риб. Вода каламутна. Риби хижі. Кожен думатиме про своє. Тиждень непростий, сповнений непередбачуваних форс-мажорних ситуацій, напруги, несподіваних новин. До Левів приїдуть гості, але Леви їм не радітимуть. Тільцям все обридне й вони захочуть перейти на іншу роботу, але зараз не надто сприятливий час для будь-яких переходів. Діви навчаться бездоганно вишивати хрестиком. Близнюки захочуть з когось посміятися, але, як виявиться, сміятися буде ні з кого. Овни затято лупатимуть рогами стіну, Терези мріятимуть про бездоганність, а Раки впадуть у зимову сплячку. Козероги намагатимуться знайти спільну мову з Водоліями і Стрільцями, але Скорпіон підступно плутатиме карти. Хочете – вірте, хочете – ні…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1926 – -5,1 а найтеплішим у 1945 – +19,5.