24 жовтня: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Пилипа; коли почнуться затяжні дощі, що віщує пізній листопад і про слово, яке не горобець.

В іспанській Кордові сьогодні день архангела Рафаїла. Він вважається небесним заступником Кордови, так само, як архангел Михаїл – заступником Києва. Кордовці вшановують його нарівні з Дівою Марією. У місті чи не на кожному кроці можна натрапити на скульптуру святого архангела Рафаїла, а найпоширенішим чоловічим ім’ям тут є Рафаель. Ім’я Рафаїл перекладається як «зцілення Боже». Цей архангел у небесній архангельській ієрархії посідає третє місце після архангелів Михаїла і Гавриїла. Рафаїла наділяють властивостями лікаря, Божого цілителя – начебто він стоїть «над усіма хворобами і ранами дітей людських».

А в нас нині апостола від сімдесяти Пилипа. На Пилипа зазвичай починалися затяжні осінні дощі. «Пилип до печі прилип, а дороги дощем розмило», – казали наші пращури. «Якщо листопад пізній – до нелегкого року»; «Якщо цього дня впаде сніг – зима буде лютою». Також цього дня ґаздині пекли смачні пироги з яблуками чи ягодами.

День ангела нині у Пилипа, Анатолія, Іларіона, Олександра, Зінаїди.

8-9 місячні дні, Місяць у Водолії. Не очікуйте нині жодної послідовності та передбачуваності! Цілком можливо, що сьогодні-завтра ми почуємо радше «ні», аніж «так». Надто побиватися з того не треба. Кажемо: «дякую» і «бувайте здорові», розвертаймося в інший бік і йдемо собі далі. У будь-якому разі – це теж непогано. Гірше, коли і не «так», і не «ні», коли не холодно й не гаряче. Одвічна теплохолодність – найгірше, що може бути. Про це йдеться навіть у Святому Письмі. Сьогодні один із перших днів зловісної Гекати, тож треба бути більш уважними, особливо в побуті. Ще одна засторога: обережно зі словами – з малого слова можуть трапитись великі клопоти. Мовчазної суботи! Кому ж не мовчатиметься, най співає…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найбільш холодним цей день у Києві був у 1920 – -5,0, а найтеплішим у 1989 – +22,8.