Говоримо із Мар'яною Савкою

Гостя розповіла як запобігти поверненню вітчизняного книговидавництва на рівень кінця 90-их, коли відбулося різке падіння друку книжок на душу населення.

Літературознавиця, публіцистка, поетеса, дитяча письменниця, та головна редакторка і співзасновниця «Видавництва Старого Лева» поділилася своїми роздумами з приводу того, чи можна уявити, що український автор продається 100-тисячним тиражем; навіщо потрібне квотування книгарень, де б чітко було зазначено відсоток українськомовної книжки і відсоток російськомовної.

Мар’яна Савка розповіла, що українські діти та підлітки радо читають нон-фікшн, а дорослі – мемуаристику. Однак, за її спостереженнями українці значно краще сприймають літературу для розваги і не люблять роздумувати над темами, які можуть їх засмутити. Але це не зупиняє ентузіастку-видавчиню, вона вірить, що в далекій перспективі на книжках Видавництва Старого Лева виросте нова українська людина, громадянин, який робить свідомий вибір і має достатньо внутрішньої свободи, щоб приймати власні рішення, бути собою, бути особистістю. «А цій особистості від нуля і до ста років треба пропонувати літературу, яка даватиме відчуття: я людина з почуттям гідності», - переконана наша гостя.

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