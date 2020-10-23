23 жовтня: народний календар і астровісник

Хто й коли відкриватиме двері зимі, для чого дивитися на спориш і що шукати в загашниках.

Нині Іоанна Капістрана – католицького італійського святого ХV століття. Він уславився тим, що був натхненником хрестових походів проти єретиків і турків. Святий отець затято воював проти гуситів у Чехії, аж поки його звідти не видворили; у Вроцлаві засудив до спалення 40 євреїв. До подібної жорстокості вдавався і в інших містах Європи. Підбивав німецьких князів до хрестового походу проти турків, але ті відмовилися брати участь в авантюрі. І тоді Капістран сам зібрав 60-тисячне військо, очолив його і повів в Угорщину. Він сприяв зняттю вікопомної облоги Бєлграда турками (1456; на думку багатьох сучасників перемога угорців над османами вирішила подальшу долю християнства в Європі), але невдовзі помер від чуми.

А в нас Євлампія, якого називали Зимовказником. Вважалося, що Євлампій зачиняє двері осені й відчиняє зимі. Прикмета така: «Спориш довго не змінює восени свого кольору – на щедрий врожай зернових наступного року».

Іменини нині у Андрія.

7-8 місячні дні. Місяць у Козерозі, потім у Водолії. Що ж: Сонце перейшло у сектор Скорпіона; розпочався місячник безкомпромісної боротьби в абсолютно всіх царинах життя, починаючи з високих політичних сфер, закінчуючи кухнями в панельках... Інтриг, компромату, підкилимних ігор і боротьби на знищення супротивника суттєво побільшає. Це й не дивно, адже вибори не тільки в нас… Життєдайної сонячної енергії все менше й менше, тому ми відчуватимемо це на собі. Одні шукатимуть і можливо знаходитимуть її в собі, а інші – «позичатимуть» у ближнього. Тож пильнуйте і давайте нахабам відсіч! Сьогодні перелаштовуються фізіологічні процеси і певні обставини. Якщо діяти розважливо і спокійно, то в найближчі два-три дні можна внести конструктивні зміни в подальшу тактику досягнення цілей, а то й у стратегію. Корисним буде символічне позбавлення від якихось непотрібних речей; тож не забудьте зазирнути до загашників.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1999 – -5,4, а найтеплішим у 1935 – +21,1.