У видавництві розповіли, які українські книги хочуть читати батьки та діти

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловила головна редакторка і співзасновниця «Видавництва Старого Лева» Мар'яна Савка, відповідаючи на запитання, що стосувалося розвитку вітчизняної літератури для дітей та підлітків.

«За останні 10 років дитяча література в Україні суттєво розвинулася, з’явилося міцне середовище авторів, які пишуть для дітей і 10-12, і 13-15 років. Для підлітків з’явилися книги про різні соціальні проблеми, чого раніше не було. Але тут така ситуація, що наші люди не дуже й хочуть читати про проблеми, тим паче – своїм дітям не дуже радять це робити. Українські читачі значно краще сприймають літературу для розваги, для отримання насолоди від читання і не люблять напружуватися та роздумувати над темами, які можуть засмутити», - сказала вона.

Савка додала, що в Україні останнім часом видано безліч творів, які порушують гострі та не обговорювані в суспільстві теми: розлучення батьків, смерть, рак, суїцидальні настрої, і «такі теми потрібні, бо ми не виростемо, поки не пройдемо свої больові точки».

«І діти теж мусять їх проходити, вони не повинні виростати обмурованими стінами, щоби, не дай Боже, чогось не побачили і не зрозуміли правду життя. Навпаки, це правда життя в нашій країні, й інколи вона така жорстка. Дітей треба готувати до неї», - підкреслила Савка.