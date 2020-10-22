22 жовтня: народний календар і астровісник

Між Лотом і Лотовою жоною; коли зима стане на ноги, що очікувати від Сонця в Скорпіоні та про неймовірні Оріоніди.

Нині праведного Авраама праотця і племінника його Лота. Того самого, котрий завдяки двом ангелам, врятувався разом із родиною з Содому. Врятувалися всі, крім Лотової дружини. Вона не втрималася й озирнулася на палаюче місто, що гинуло від гніву Господнього за страшні гріхи мешканців. Місто, де вона народилася, де минуло її дитинство, де пізнала чоловіка свого Лота, де стала дружиною і матір’ю, де залишилися її подруги, її дім, усе звичне й рідне… Задихаючись від попелу і сірчаного смороду вона плакала, а її серце розривалося від болю й туску; їй було шкода проклятого міста і тих, хто не зміг врятуватися… Тому вона не втрималася й поглянула на пекельне гігантське полум’я, хоча й була попереджена про те, що озиратися заборонено. Через порушену клятву її було перетворено на соляний стовп. В Ізраїлі, поблизу Мертвого моря на горі Содом і нині можна побачити соляну колону, обриси якої схожі на жінку, замотану в покривало. Її називають «Дружиною Лота». А Лот завдяки власній незворушності став святим…

А ще нині апостола Якова Алфеєва, брата апостола Матвія. З Якова зима стає на ноги, – казали в давнину українці. Цього дня можна було сподіватися й на сніжну крупу. «Після Якова осінь вже заплакала». Або: «Після Якова тепла ніякого».

Іменинники нині Яків, Костянтин, Петро, Максим.

6-7 місячні дні. Місяць у Козерозі. День, із дуже жорсткою енергетикою, адже вночі, вже 23 жовтня, Сонце перейде до Скорпіона. Для виживання Скорпіон залучає або внутрішні резерви, або тактику захоплення енергії ближнього. Трансформація – ключове слово і для Скорпіона, і найближчим часом для нас. Досить непростий період в усіх аспектах: міжособистісному, комунікаційному, фінансовому, дипломатичному, політичному тощо. Хто втомився від невтішних гороскопів, може помилуватися одним з найбільш красивих осінніх метеорних дощів – на ці жовтневі ночі припадає пік потоку Оріонід. Потік породжений часточками шлейфу комети Галлея, які врізаючись у земну атмосферу зі швидкістю 66 км/сек., залишають по собі яскраві сліди-треки. Їх добре видно за ясного неба після півночі на південно-східній ділянці виднокола.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1892 році: -7,3; а найтеплішим у 1891 – +21,8.