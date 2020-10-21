21 жовтня: народний календар і астровісник

Сьогодні святої Палажки; хто має що скидати, чи пожовтіла вже береза і де може прорвати.

Нині преподобної Пелагеї Антіохійської. До того як стати святою, Пелагея була відомою на всю Антіохію танцівницею і блудницею. Вона славилася надзвичайною вродою. Якось в Антіохії відбувався церковний собор. До міста з’їхалося чимало церковників. То були чоловіки різного віку – ченці, що жили молитвами і переймалися справами церкви. Вони виходили з храму, а їм назустріч – наче Ріанна в сценічному вбранні – Пелагея в усій красі. Святі мужі цнотливо потупилися і лише один – єпископ Нонн з інтересом розглядав танцівницю. «Ось бачте, як ця жінка ретельно доглядає власне грішне тіло! От так і нам треба було б опікуватися власними душами, аби догодити Господу», - резюмував єпископ. Всю ніч він молився за Пелагію. Наступного дня жінка на диво всіх знайомих пішла до храму, розкаялась у власному житті, прийняла християнство, а потім оселилася в пустелі і стала ченцем-самітником. Усі сприймали її за чоловіка, і лише після її смерті виявилося, що то була насправді жінка. Пелагію з часом канонізували. А от чи став святим єпископ Нонн – невідомо.

Свята Пелагея Антіохійська – покровителька всіх танцівниць: і балерин, і дівчат, які танцюють на пілоні. До Палажки вишня має скинути останнє листя, а береза – остаточно пожовтіти.

Сьогодні іменинники Дмитро, Іван, Олексій, Тетяна, Таїсія, Марія, Надія і Пелагея.

5-6 місячні дні. Місяць від Стрільця переходитиме до Козерога. Ми стаємо більш відповідальними і організованими. Все, що наростало, що тривожило-непокоїло душу – загостриться, сягне якоїсь критичної позначки. Як повінь. Все. Далі або спадатиме, або греблі прорве. Це стосується будь-чого: роботи, якоїсь конкретної життєвої проблеми, стосунків. Сьогодні й завтра намагайтеся віднайти баланс, загладити гострі кути – час для компромісів фактично сплив. Залишився хіба що самісінький його кінчик. Встигніть ухопитися за нього. Самодисципліна і відповідальність дозволять вийти зі складної ситуації.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1994 році: -6,7; а найтеплішим у 1935 – +21,9.