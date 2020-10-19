Почався прийом заявок для участі у конкурсі на здобуття премії імені Лесі Українки

Держкомітет телебачення і радіомовлення оголосив прийом заявок для участі в конкурсі на здобуття премії Кабміну імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2020 рік.

Як передає Укрінформ, про йдеться у повідомленні на сайті Держкомтелерадіо.

Премія присуджується у чотирьох номінаціях: літературні твори для дітей та юнацтва; художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва; театральні вистави для дітей та юнацтва; кінотвори для дітей та юнацтва.

На здобуття Премії висуваються оригінальні твори і роботи, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за півроку до їх подання на конкурс. До участі у конкурсі не приймаються твори, що вже були відзначені іншими преміями.

Творчі спілки, національно-культурні та національно-просвітницькі товариства, видавництва і видавничі організації, редакції періодичних видань, вчені ради вищих навчальних закладів, наукові установи, асоціації вносять пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії та подають до Держкомтелерадіо такі документи:

- клопотання про присудження Премії з короткою характеристикою твору та його автора у паперовій та електронній формі;

- три примірники твору у друкованому вигляді (на диску);

- розширену анотацію на твір у паперовій та електронній формі;

- копії відгуків у засобах масової інформації, рецензії (за наявності);

- копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Кінцевий термін подання до Держкомтелерадіо заявки для участі в конкурсі — 1 грудня 2020 року.

Заявку з поміткою "На здобуття премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва" слід надсилати до Держкомтелерадіо за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26, сектор видавничої справи (кімн. 407). Контактні телефони: (044) 279-44-90, 278-03-11, e-mail: prima@comin.gov.ua.

Як повідомляв Укрінформ, лауреатами Премії імені Лесі Українки за 2018 рік стали: у номінації "Літературні твори для дітей та юнацтва" – письменник Іван Андрусяк за книги для малят "Зайчикова книжечка" та "Третій сніг" (видавець – ТОВ "Фонтан Казок"); у номінації "Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва" – Михайло Александров за художнє оформлення книги Сергія Товстенка "Ремонт Летючих Чудес" (видавець – ТОВ "Видавництво "Глоуберрі Букс"); у номінації "Театральні вистави для дітей та юнацтва" перемогла вистава "Король Лев" Київського академічного обласного музично-драматичного театру імені Панаса Саксаганського, режисер-постановник - Артур Прокоп’єв; у номінації “Кінотвори для дітей та юнацтва” більшістю голосів Комітет проголосував за присудження премії анімаційному фільму Андрія Щербака "Причинна" (кінокомпанія "МаГіКа-фільм").

Раніше Держкомтелерадіо також оприлюднив список творів, поданих на здобуття Премії імені Лесі Українки за 2019 рік.

Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва заснована за пропозицією Держкомтелерадіо в 2004 році. Вона присуджується щороку у чотирьох номінаціях до дня народження Лесі Українки за твори, які сприяють вихованню підростаючого покоління у дусі національної гідності, духовної єдності українського суспільства та здобули широке громадське визнання.

Організаційне забезпечення роботи Комітету з присудження премії здійснює Держкомтелерадіо. В установленому порядку він вносить пропозиції Комітету до Кабінету Міністрів для прийняття рішення про присудження премій.