"Студентський бал-маскарад 2020" пройшов напередодні увечері в готелі "Харків Палас", що у центрі міста.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

"У заході взяли участь танцювальні команди з дев'яти вишів міста. Змішані команди представили на суд журі чотири танцювальні номери. За результатами виступів, у команді кожного вишу були визначені кращі пари, а Королем та Королевою всього балу стали Тетяна Єгорова та Артем Бутенко з Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Василенка", - йдеться у повідомленні.

Учасників балу-маскараду привітав перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

У Харкові пройшов студентський бал-маскарад / Фото: City.kharkov.ua

"Сьогодні ми закладемо фундамент нової традиції - студентського балу-маскараду. І якщо зараз у нас на сцені - представники дев'яти вишів, то далі, сподіваюся, їх буде ще більше. Звичайно ж, студенти сильно хвилюються, вони довго готувалися до виступу, тому прошу журі гідно оцінити їхню майстерність. У будь-якому випадку, перемогу сьогодні одержать усі учасники, які вийдуть на сцену", - сказав він.

Бал був успішним, але, як свідчать фото з заходу, не всі учасники події, включаючи почесних гостей з міської ради та більшість членів журі, дотримувалися дистанції та масочного режиму. Кількість учасників також була вищою за встановлену урядом в умовах карантину.

Як повідомляв Укрінформ, 16 жовтня на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалено рішення про те, що у зв'язку з віднесенням Харкова до "червоної зони" у місті з 00:00 19 жовтня вводяться необхідні протиепідемічні заходи. Водночас міський пасажирський транспорт, в тому числі, метро, зупиняти не будуть. Дитячі садки, продуктові магазини і ринки продовжують роботу в звичайному режимі. Об'єкти харчування та ТРЦ працюють до 20:00. Спортзали і фітнес-центри працюють за умови суворого дотримання протиепідемічних норм. Установи культури, включаючи кінотеатри, розважальні центрі та нічні клуби, припиняють роботу. Шкільні канікули починаються 19 жовтня і триватимуть до 30 жовтня. Студенти вишів навчатимуться дистанційно.