Ткаченко відкрив виставку «Золото Поділля» і закликав ходити у музеї

У Києві в Національному музеї історії України у п’ятницю, 16 жовтня, відкрили виставковий міжмузейний проєкт «Золото Поділля: історія народів», який презентує найвідоміші археологічні знахідки з Вінницького обласного краєзнавчого музею та самого НМІУ.

Участь у відкритті виставки взяв міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На цій виставці ви побачите те, чим може пишатися Поділля. І це дуже вдалий приклад кооперації, до якого я хотів би заохочувати всі музеї. Не всі можуть поїхати в усі краєзнавчі музеї України, так само як і не всі можуть приїхати до Києва. І це найкращий приклад того, яким чином ми можемо дізнаватися про нашу історію. Тим більше, що під час карантину, якщо тільки не «червона зона», в музеї можна приходити - звичайно, в масках, за певних обмежень», - сказав Ткаченко.

Відкриття виставки "Золото Поділля" у Києві / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

Як зазначив генеральний директор НМІУ Федір Андрощук, виставка «Золото Поділля: історія народів» - це перша спроба міжмузейного обміну, сенс якого у створенні об’єднаного музейного простору.

«Метою її не було відтворити повністю історію Поділля, а, зокрема, показати його найбільш яскраві періоди, які демонструють скарби, що зберігаються у Вінницькому краєзнавчому музеї», - сказав Андрощук.

У свою чергу директорка Вінницького обласного краєзнавчого музею Катерина Висоцька зауважила, що вони з радістю відгукнулись на запрошення взяти участь в міжмузейному проєкті.

«Мені дуже приємно, що Вінницький обласний краєзнавчий музей став партнером Національного музею історії України в такому обмінному проєкті. Ми перші. Ми запропонували гарну колекцію археології, якою пишається наш музей, ця колекція неодноразово репрезентувала нашу Україну в Японії, Європі, зокрема в Австрії, Німеччині, Італії. Наша золота колекція у ваших стінах засяяла по-новому», - підкреслила вона. Висоцька зазначила, що цією виставкою вони віддають шану всім учасникам археологічних експедицій музею, які надали цінний матеріал та сформували археологічну збірку музею.

«Виставка буде працювати до кінця лютого. І наступного року Національний музей історії України надасть нашому музею виставку зброї зі своєї колекції», - поінформувала директорка.

У свою чергу заступниця міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко побажала музейникам «у цей складний коронавірусний період не втрачали свою аудиторію і щоб такі виставки стали просвітницькими проєктами, які гуртують різні регіони».

«Я закликаю всі музеї: відкривайте фондосховища, обмінюйтесь виставками», - сказала Фоменко.

Як повідомлялося, для широкого огляду виставка відкривається 17 жовтня.

Виставка «Золото Поділля: історія народів» містить понад 400 артефактів – срібло, золото, бронза, бурштин, кераміка, - яким від 6 тисяч років до тисячі років. Частина з них досі взагалі не виставлялася, а більшість – це найвідоміші археологічні знахідки із зібрання Вінницького обласного краєзнавчого музею та Національного музею історії України. Ці безцінні речі відображають культуру багатьох народів, що проживали на Поділлі з найдавніших часів до Середньовіччя.