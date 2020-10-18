18 жовтня: народний календар і астровісник

Нині Даміана і Харитини; хто за що перечепиться і куди покотиться, а також де шукати неймовірну легкість буття.

Cьогодні в нас преподобного Даміана пресвітера, цілителя, а також мучениці Харитини. Даміан пресвітер був учнем і послідовником самого Феодосія Печерського. Він найпершим серед печерської братії зажив слави цілителя. По його молитвах зцілювалося чимало люду. А ще Даміан уславився своїми аскетичними подвигами: святий упродовж життя вживав лише хліб і воду. Житіє преподобного Даміана описане Нестором Літописцем. Також воно присутнє в усіх списках Києво-Печерського патерика, починаючи з найдавніших. Перед смертю Даміан важко захворів і звернувся з палкою молитвою до Господа, аби Той дарував йому і Феодосію місце у Царстві Небесному. У відповідь на молитву ченцеві з’явився ангел, який сповістив, що Даміан «упокоїться разом із іншими святими в обителях Батька Небесного». Нині мощі цілителя Даміана знаходяться в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври, а віруючі моляться святому про зцілення від фізичних і душевних хвороб.

У народі казали, що «Від Харитини день перечепився за пень і покотився вниз». Натомість ніч набирала сили. Якщо білка добре вилиняла до Харитини, то зима буде, як і годиться, доброю – в міру морозною і сніжною.

З іменинами вітайте Харитину, Матвія, Петра, Олексія, Макара, Пилипа.

2-3 місячні дні, Місяць у Скорпіоні. В енергетичному плані – непростий, “кусючий” день. Може бути сумно, може бути нудно, може бути зле. Порада від зірок: коли зовсім кепсько, тримайтеся за руки. З тими, хто вам дуже близький і рідний. Як малі діти, коли їм дуже-дуже страшно. Втім, обов’язково налаштовуватись на якусь халепу не треба. І в найважчому можна знайти якусь легкість, варто лише постаратися. Сьогодні якнайкраще віддавати борги – як матеріальні, так і нематеріальні. Не віддані, навмисне або ненавмисне забуті, вони негативно впливають на нашу карму. Жодних важливих справ і далеких подорожей. Божестенної неділі!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1976: -5,3, а найтеплішим у 1967 – +21,8.