19 жовтня: народний календар і астровісник

Нині Хоми; хто нагуляв жиру, а хто – тестостерону, та як Марс із Овном боротимуться проти всього світу.

Згадуємо нині одного з дванадцяти апостолів – апостола Хому. Того самого, який вельми сумнівався у воскресінні Ісуса Христа, адже власними очима цього дива не бачив. Він повірив лише тоді, коли Христос сам явився йому і вставив пальці учня в свої рани. До речі, нащадки стародавніх християн Індії вважають апостола засновником християнської церкви Індії. Щоправда, дехто з учених у цьому сумнівається, вважаючи, що причетним до поширення християнства в Індії був Хома Канський, який жив набагато пізніше за апостола Хому – в ІV столітті.

Що робили українці на Хоми? Примічали за погодою та природою. Ось, приміром, пізній білий гриб віщував пізній сніг. Білка мостить гніздо високо – на теплу зиму, низько – на люту. А якщо вона запаслася на перезимок великим припасом горіхів – то зима обов’язково буде холодною. Так само і зайці: в разі, коли вони рано нагуляли жиру і рано змінили хутро – на холоду й сніжну зиму.

День ангела нині у Хоми, та чи є в нас ще хто з таким чоловічим ім’ям?

3-4 місячні дні. Все друге півріччя — липень-грудень 2020 Марс рухається по знакові своєї максимальної сили — Овну, значно підвищуючи в землян рівень такого гормону як тестостерон. До того ж, войовнича планета здійснює в Овні чималу петлю. Подібне трапляється не надто часто, особливо, зважаючи на драматичне протистояння Марса іншим великим планетам, що нині знаходяться в Козерозі... Востаннє таке було влітку-взимку 1941-1942 і влітку-взимку 1988-1989 років. Щоправда, під час “перебудовного” періоду Марс на деякий час повертався до «мирних» Риб. Марс стимулює самовпевненість і бажання активних дій у багатьох людей. Серед найбільш амбітних – Овни, Леви, Стрільці та Козероги. У суспільствах теж превалює молодий «бойовий» дух (Марс в Овні), який протистоїть консервативним традиціям держави (Юпітер та інші планети в Козерозі). Всі ці тенденції характерні нині для цілого світу, що ми власне й спостерігаємо... Щодо нинішнього дня – то він просто чудовий! Хоча й не для всіх.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1882 році: -4,5; а найтеплішим у 1957 – +21,2.