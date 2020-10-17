17 жовтня: народний календар і астровісник

Сьогодні осіннього Єрофея; хто кого перехолодить, кому востаннє сміятися, а також дещо про сни.

Нині в нас священномученика Ієрофея, єпископа Афінського. Його, так само як і Діонісія Ареопагіта, навернув до Христа сам апостол Павло. За переказами, Ієрофей разом із Діонісієм, серед інших, були присутні на погребінні Пресвятої Богородиці. Загинув єпископ у І столітті мученицькою смертю.

З кожним днем все більше входимо в осінь. У давнину казали: «Не встиг у жовтні роздивитися, як сонце зійшло, а воно вже на заході». Або: «У жовтні тільки руки зябнуть, а в листопаді й ноги дубіють», «Жовтень хоч і холодний, але листопад і його перехолодить». На Єрофія не було якихось обрядодій. Хіба що старі люди вірили, буцімто цього дня лісовик востаннє лісом вештається перед тим як на зиму залягти: ляскає в долоні, регоче, плаче, зітхає… Тож до лісу ходити стереглися. По вечорах молодь збиралася на вечорниці, а ще українці в цей період гуляли весілля.

З іменинами вітайте Дмитра, Миколу, Якова, Домну, Вероніку.

1-2 місячні дні. Сприятливий день для відпочинку, а також глибокого (або якого вже вийде) аналізу певних ситуацій. Не забуваймо, що під час нового місяця завжди бажано формулювати подумки те, що хотілося б реалізувати і втілити в найближчі тижні. Сни віщі, особливо ті, які снитимуться під ранок. До речі, чимало відомих особистостей дуже уважно ставилися до снів. Звісно, поштовх цьому дав Фрейд зі своїм психоаналізом, однак люди споконвіку розшифровували сни. Серед письменників, які записували власні сни, можна назвати Борхеса, Кафку, Артура Шніцлера. Останній у своїх щоденниках, які вів із 1875 по 1931 рік, записав понад 600 сновидінь. Він працював над ними, як над художніми текстами: скорочував, доповнював, опрацьовував стилістично. Православні святі радили до снів ставитися дуже обережно і радше не довіряти їм, ніж вірити.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1976 році: -5,8; а найтеплішим у 1990 – +20,3.