У Британії поновили зйомки «Бетмена» попри посилений карантин

В англійському місті Ліверпуль відновилися зйомки фільму про Бетмена, попри те, що у місті нещодавно посилили обмежувальні заходи на тлі нового спалаху випадків захворювання на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Зазначається, що наразі місцевим мешканцям, зокрема, заборонено мати соціальні контакти з іншими людьми, як на вулиці, так і вдома.

Водночас за словами речника влади Ліверпуля, на зйомках фільму забезпечуються всі правила безпеки.

«Нові обмежувальні заходи у Ліверпулі не матимуть вплив на кінозйомки у місті» - додав він.

Раніше стало відомо, що зйомки нового супергеройського фільму про Бетмена призупинили через позитивний тест на коронавірус у виконавця головної ролі Роберта Паттінсона.

Як повідомляв Укрінформ, показ фільму про Бетмена перенесли на початок березня 2022 року через пандемію коронавірусу (COVID-19).