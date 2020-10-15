Британська королева вперше після ізоляції з'явилася на людях

Королева Великої Британії Єлизавета II вперше з початку пандемії коронавірусу покинула територію Віндзорського замку та взяла участь у публічному заході.

Як передає Укрінформ із посиланням на Sky News, королева зустрілася з ученими, які працюють над дослідженнями із протидії терористичним та кримінальним загрозам.

Єлизавета ІІ разом із принцом Вільямом відвідала один із найсекретніших британських військових об'єктів - лабораторію Міноборони в Портон-Дауні (графство Вілтшир). Там вони офіційно відкрили новий Аналітичний центр з енергетики (Energetics Analysis Centre).

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Королівські особи також поспілкувалися з науковцями, залученими до ідентифікації нервово-паралітичної речовини «Новічок», яку було використано під час отруєння Скрипалів у Солсбері у 2018 році, а також обговорили науковий прогрес у питанні реакції Британії на пандемію коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно Британія запровадила трирівневу систему обмежень, аби уникнути локдауну від нової хвилі коронавірусу.