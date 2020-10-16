16 жовтня: народний календар і астровісник

Чого треба стерегтися на Дениса, що говорили українці про смерть і оновлюємося разом із Місяцем у Терезах.

Сьогодні Діонісія Ареопагіта, якого в народі називали просто Денисом. «На Дениса лихого ока стережися», казали у давнину. День ставав короткий і холодний, важкої праці ставало менше, тому українці проводили час переважно по домівках. В оселях і працювали, там і дозвілля проводили…

Тривало життя, але поряд була і смерть. Саме за тим, як помирала людина, визначали, якими справами вона займалася впродовж життя. Смерть могла бути «лихою», але могла бути й «гарною», «доброю», «людською» - такої смерті ще треба було удостоїтися. Про смерть казали: «Яке життя, така й смерть», «Як жив, так і вмер», «Хто як собі заслужить – так і вмирає». Про наближення смерті сповіщали численні прикмети. Насамперед її відчували домашні тварини, птахи: курка квокче після заходу сонця чи кукурікає, як півень; собака починає вити і рити яму на подвір’ї; ворона (сорока) часто кружляє над садибою і каркає; коні стають полохливі й часто іржуть; дятел довбе стіну хати чи стукає у вікно тощо. Існували й певні прикмети: образ упав на долівку й розбився; розколовся в печі горщик; незвичні звуки в оселі: рипіння дверей, тріск у стінах. Про смерть сповіщали і сни. Найбільш інформативними були сни про зуби. Якщо снилося, що випадав зуб і при цьому була кров – помре хтось із близьких родичів, а якщо без крові, то з далеких. Зуб із нижнього ряду – до жіночої смерті, а з верхнього – до чоловічої. Сигналізував про смерть і сон про будівництво нової хати; поганою прикметою було бачити уві сні, як розвалюється піч, падає стеля, стіна; якщо порвалися свитка, жупан або чоботи. Передвісником смерті вважали сон, у якому приходив покійник і забирав когось із живих родичів із собою.

Іменинники нині Денис та Іван.

29-1 місячні дні. О 22:37 Місяць оновиться в Терезах. Непростий молодик, який загострить найбільш актуальні проблеми, які є в кожному окремому людському житті, а також у житті кожного окремого суспільства. Обов’язково слідкуйте за якістю тієї енергії, яку транслюєте у світ, намагаючись направляти її в конструктивне русло. Уникайте конфліктів, невиправданого ризику, будь-яких потенційно небезпечних ситуацій, поспіху. Також пам’ятатаймо, що ми знаходимося в надзвичайно потужному енергетичному періоді, коли деструктивні прояви можуть сягати граничних позначок, тому варто себе максимально від них убезпечити. Своїми сьогоднішніми вчинками і рішеннями ми даємо поштовх подальшим подіям.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1976 році: -4,9; а найтеплішим у 1916 – +22,3.