На аукціоні у США продали перший збірник Шекспіра майже за $10 мільйонів

На аукціоні у Нью-Йорку за 9,98 мільйонів доларів США був продаваний збірник «Перше фоліо» Вільяма Шекспіра.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Книга 1623 року стала першим збірником британського поета після його смерті.

У світі зберігаються 235 його копій, але тільки незначна частина знаходиться у приватних колекціях.

У 2001 році інша копія «Перше фоліо» була продана на аукціоні за 6,1 млн доларів США.

Як відомо, «Перше фоліо» - однотомне видання 1623 року, до якого вперше увійшли майже всі п'єси Вільяма Шекспіра. Упорядкована акторами Джоном Гемінгом та Генрі Конделом, які працювали в шекспірівській трупі. Містить 36 п'єс Шекспіра.

Фото: Stuart C. Wilson/Getty Images