Прем’єри фільму «Сторонній» відбудуться у Британії та Італії

Невдовзі у Великобританії та Італії відбудуться прем’єри фільму Дмитра Томашпольського «Сторонній» (Stranger).

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, передає Укрінформ.

«22 жовтня о 18:00 – британська прем’єра на міжнародному кінофестивалі FrightFest-2020 (Лондон), а 1 листопада – італійська прем’єра у конкурсній програмі Ravenna Nightmare Film Fest», - ідеться в повідомленні.

На рахунку «Стороннього» вже 20 міжнародних кінофестивалів – зокрема, у Південній Кореї, США, Японії, Канаді, Індії, Естонії, Колумбії, Португалії, Норвегії, на яких здобуто 11 нагород, серед яких відзнаки за найкращий фантастичний фільм, найкращий сценарій, найкращу режисуру, найкращу операторську роботу.

За сюжетом стрічки, команда синхронного плавання зникає під водою у басейні під час виступу, а пацієнтка водолікарні пропадає під час прийому хвойно-перлинної ванни. Яким чином ці справи пов’язані таі який стосунок до цього має лялька з живим волоссям? Це доведеться розслідувати інспектору Глуховській, у кар’єрі якої немає жодної нерозкритої справи. А ще – їй доведеться з’ясувати, хто вона насправді.

У головних ролях – Анастасія Євтушенко, Даша Трегубова, Сергій Калантай.

Оператор-постановник – Сергій Смичок, художник-постановник – Олексій Величко, художник по костюмах – Надія Кудрявцева, художник-гример – Віталій Скопелідіс, композитор – Андрій Пономарьов, звукорежисер – Артем Мостовий, комп’ютерна графіка – Олексій Голуб, спеціальний грим – Олег Цьось, виконавчий продюсер –Євгенія Раух, продюсер – Олена Дем’яненко.

Виробництво – Gagarin Media Film Company за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Міжнародний дистриб’ютор фільму – британська компанія One Eyed Films International Films Sales and Distribution Agency.

Українська прем'єра фільму «Сторонній»/Stranger очікується на початку 2021 року.