У Держкіно підбили підсумки 14-го пітчингу

Рада з державної підтримки кінематографії, яка нещодавно оголосила переможців 14-го конкурсного відбору (пітчингу) кінопроєктів Держкіно, підтримала, зокрема, режисерів, які зі своїми попередніми стрічками здобували для України нагороди на численних міжнародних кінофестивалях.

Про це йдеться у коментарі, оприлюдненому на офіційному сайті Держкіно, передає Укрінформ.

"Загальна сума державної підтримки проєктів, які згідно з рішенням експертних комісій отримали прохідні 35 балів, складає 2 518 797 244,47 гривень. Це в понад 5 разів більше за весь бюджет на фінансування кіногалузі у 2020 році. Очевидно, що такий список не міг бути підтриманим через неможливість державою профінансувати усіх переможців. Для вирішення подібних ситуацій і створювалася Рада з державної підтримки кінематографії, мета якої – забезпечення ефективного використання державних коштів", - ідеться в коментарі.

Члени Ради з держпідтримки зазначили, що у зв’язку з ситуацією, що склалася під час 14-го конкурсного відбору, Рада врахувала побажання членів експертних комісій, проте була змушена ухвалити рішення (як це і передбачено Порядком та критеріями творчого відбору), що не повною мірою збігається з їхніми оцінками.

Водночас у Раді зауважили, що до переліку переможців не було включено жодного проєкту, яким експерти поставили середню оцінку менше 35 балів. А відповідно до вимог закону про державну підтримку кінематографії, всебічна оцінка проєктів проводилася за такими критеріями, як оригінальність і якість сценарію; досвід заявника як продюсера або виробника фільму (зокрема, касові збори), результати участі у вітчизняних або міжнародних кінофестивалях, економічна ефективність розповсюдження фільмів в Україні та за кордоном, рейтинги телевізійного перегляду тощо; успішна робота режисера-постановника у зв’язку з його участю у виробництві; прогнозоване співвідношення вартості виробництва фільму та якості виробленого фільму, строки його виробництва.

Як зазначається у коментарі, ці критерії діють з 2017 року і під час проведення 14-го конкурсу не змінювалися.

"Таким чином, до фінального списку переможців потрапили 72 проєкти: 65 фільмів та 7 серіалів", - констатували члени Ради.

Вони звернули увагу на те, що до списку переможців потрапили Мирослав Слабошпицький з новим проектом "Антропоцен", на який світ чекає уже понад 5 років; Марина Степанська із серіалом "Кава з кардамоном", що перебуває в знімальному періоді; Тарас Ткаченко, який подавав три проєкти, але отримає фінансування на один - міжнародний документальний серіал "Чорнобиль".

"Також отримають фінансування довгоочікуваний дебют "Ти – космос" успішного режисера короткометражних фільмів, номінанта Європейської кіноакадемії Павла Острікова; другий фільм лауреатки цьогорічного Венеційського кінофестивалю (за фільм "Погані дороги") Наталки Ворожбит "Демони"; другий фільм лауреата фестивалю в Карлових Варах та володаря "Золотої Дзиґи-2020" (за фільм "Мої думки тихі") Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург"; друга ігрова картина від висуванця від України на "Оскар" Романа Бондарчука "Редакція".

"Були підтримані зі своїми фільмами і режисери, які зі своїми попередніми стрічками здобували для України славу і нагороди на численних міжнародних кінофестивалях, зокрема Єва Нейман (фільм "Близнюки"), Дар’я Онищенко (фільм "Малевич")", - йдеться у повідомленні.

Здобули також підтримку автори масового кіно: Ахтем Сеітаблаєв отримав фінансування для фільму "Мирний 21", Михайло Хома (Дзідзьо) – фільму "Де гроші?", Любомир Левицький – фільму "Скажене весілля-3" (він претендував на фінансування двох фільмів, перевага була надана тому, що вже знімається цього року).

Серед копродукційних фільмів Рада вирішила підтримати фільми класика польського кіно Філіпа Байона; одного з найтитулованіших режисерів Болгарії, українця за походженням Васила Баркова; автора попередньої української копродукції "Ізі" Андреа Маньяні; перспективного Юрія Речинського.

Як зазначається у коментарі, надзвичайно високу підтримку отримали секції неігрових фільмів та серіалів: фінансування матимуть 30 проєктів, що становить понад третину всіх підтриманих фільмів.

У підтриманих фільмах знайдуть своє відображення такі важливі для України теми, як сильні жінки; видатні українські постаті-легенди; українські герої і ветерани; порозуміння з мирним населенням на лінії розмежування; екологічні проблеми; бюрократія державного апарату; спортивна історія України.

Водночас, як зазначається, за деякими напрямками не було виявлено переможців. "Зокрема, за напрямком дитячого кіно фільм, який, на думку експертів, був вартий підтримки, буде зніматися аж наприкінці 2021 - на початку 2022 року, а відтак резервування коштів за півтора роки до початку його виробництва є неефективним використанням державного фінансування. Також варто нагадати, що компанії, яка представила цей фільм, на минулому конкурсі вже було підтверджено фінансування на інший дитячий проєкт, зйомки якого ще навіть і не розпочалися", - йдеться у коментарі. Проте був підтриманий дитячий фільм "Ерік Кам’яне серце" у копродукційній категорії.

Як повідомляв Укрінформ, Рада з державної підтримки кінематографії на відкритому засіданні 6 жовтня розглянула результати проведення другого етапу 14-го конкурсного відбору кінопроєктів і затвердила перелік кінопроєктів-переможців. Як зазначалося, оскільки експерти поставили дуже високі оцінки багатьом проєктам, загальна сума підтримки виходила далеко за межі 1,5 млрд грн.

Тому Рада ухвалила компромісне рішення підтримати якомога більше проєктів різних компаній. Основними принципами були: не більше двох проєктів для однієї компанії (або продюсера) та не більше одного проєкту на режисера. Також для ігрових фільмів широкої глядацької аудиторії умовою було обмеження бюджету до 25 млн грн, для авторських і копродукції – до 20 млн грн.

У підсумку до переліку кінопроєктів-переможців Рада включила 72 кінопроєкти за 10-ма напрямками. За напрямками "Анімаційні повнометражні фільми (авторські)", "Анімаційні повнометражні фільми (для широкої глядацької аудиторії)" та "Ігрові повнометражні для дитячої аудиторії" вона переможців не визначила.

Зі свого боку, Українська кіноакадемія оприлюднила звернення, в якому вимагає від Ради з державної підтримки кінематографії переглянути затверджений нею 6 жовтня перелік кінопроєктів-переможців 14-го конкурсного відбору Держкіно.